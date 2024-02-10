Последний фильм Вуди Аллена? Новый фильм режиссера получился непохожим на предыдущие
У Вуди Аллена, который снял 453 фильма, они делятся, грубо говоря, на две категории. Первая категория – это те фильмы (около 400), где играет сам Вуди Аллен. Они похожи один на другой как капли разного рода жидкостей. Там может быть чуть больше крови, чуть больше желчи, в ранних работах – чуть больше спермы, может быть, но это всё равно капли. Не в том смысле, что кино это - жидкое по своей структуре и вялое с точки зрения ритма и повествования – оно просто всё чем-то похоже. Похоже фигурой главного героя – а когда сам Вуди Аллен играет в своих фильмах, он, как правило, не соглашается на меньшее, чем главная роль. Это всегда такой нью-йоркский интеллигент-неврастеник, озабоченный сексуально и интеллектуально. Пытаясь эти свои проблемы решить – проблемы могут быть максимально разными в разных фильмах. Собственно, только в этом и заключается прелесть и разнообразие фильмов Вуди Аллена - выдумывать проблемы он всегда был мастер – он проливает тонны яда на других людей и портит жизнь примерно 100% окружающим.
Второй тип – это те оставшиеся жалкие 53 фильма, в которых сам Вуди Аллен не играет. К концу карьеры (а даже Вуди Аллен не может победить время, и его карьера ну вот явно близится к концу, о чем нам говорит его паспорт) таких фильмов стало больше. Вероятно, потому, что у Аллена уже не осталось столько сил, чтобы и снимать, и играть, да и в возрасте сильно за восемьдесят изображение сексуальных расстройств не выглядит очень-то убедительным. Нет секса – нет расстройств, все довольно просто. И вот в этой второй категории Аллену приходится быть гораздо изобретательнее.
Например, в „Великой иронии“ он придумал интересный сюжет, на грани триллера даже, пожалуй. Этот фильм интересно смотреть не только с точки зрения препарирования человеческой психологии и характеров, как обычно у Аллена, но и с точки зрения перипетий истории. Можно с большой долей уверенности сказать, что концовка, которую Аллен заготовил для своих зрителей, явится неожиданностью для большинства. Такой развязки представить себе трудно, хотя, может быть, на деле ее наличие означает только то, что мэтр заколебался искать какой-либо логичный выход из сложившейся ситуации, закончились деньги и надо было уже сворачивать съемки.Или просто устал, мало ли что.
Молодая французская женщина Фанни вроде бы вполне счастлива в браке со своим мутным мужем Жаном, дом полная чаша, любовь и все, что к этому относится. Но неожиданно на улице она сталкивается со своим старым одноклассником Аленом, который признается, что в гимназии был в нее влюблен и не решался об этом сказать. Теперь Ален стал писателем, а Фанни втайне всегда питала пристрастие к богемным чувачкам, побег к своему респектабельно-мутному мужу-бизнесмену, в сущности, ничего в ней не изменил. Так что как-то у них все закручивается само собой. И мутный муж об этом рано или поздно узнает. Потом еще приезжает колоритная Фаннина маман, которая сначала находится в гораздо большем восторге от мутного зятя, чем сама Фанни, а дальше будет уж совсем спойлер, поэтому я остановлюсь. Все, как обычно у Аллена, легко, персонажи словно танцуют по экрану, не сильно рефлексируя над совершаемыми поступками – самой разной мутности – потому что за них рефлексирует режиссер, а с ним вместе и зрители.
Особенностей у „Великой иронии“, по сравнению с другими фильмами Аллена, ровно две. Первая: фильм снят на французском языке и целиком с французскими актерами – скорее всего (но это мои домыслы) из-за потенциальных сложностей со съемками в США – ну там кэнсел калча, мало ли, что они сказали бы Вуди ввиду всех его половых приключений с дочками, внучками и правнучками. Вторая – ходят слухи, будто бы он сам объявил, что это его последний фильм. Не думаю, впрочем, что это так, заканчивать все-таки надо чем-нибудь ну чуть-чуть более фундаментальным. Хотя кто его знает, Аллен может опять всех обмануть – причем в обоих случаях, и в случае, если он на „Великой иронии“ закончит, и в случае, если нет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.