Последний фильм Вуди Аллена? Новый фильм режиссера получился непохожим на предыдущие

У Вуди Аллена, который снял 453 фильма, они делятся, грубо говоря, на две категории. Первая категория – это те фильмы (около 400), где играет сам Вуди Аллен. Они похожи один на другой как капли разного рода жидкостей. Там может быть чуть больше крови, чуть больше желчи, в ранних работах – чуть больше спермы, может быть, но это всё равно капли. Не в том смысле, что кино это - жидкое по своей структуре и вялое с точки зрения ритма и повествования – оно просто всё чем-то похоже. Похоже фигурой главного героя – а когда сам Вуди Аллен играет в своих фильмах, он, как правило, не соглашается на меньшее, чем главная роль. Это всегда такой нью-йоркский интеллигент-неврастеник, озабоченный сексуально и интеллектуально. Пытаясь эти свои проблемы решить – проблемы могут быть максимально разными в разных фильмах. Собственно, только в этом и заключается прелесть и разнообразие фильмов Вуди Аллена - выдумывать проблемы он всегда был мастер – он проливает тонны яда на других людей и портит жизнь примерно 100% окружающим.

Второй тип – это те оставшиеся жалкие 53 фильма, в которых сам Вуди Аллен не играет. К концу карьеры (а даже Вуди Аллен не может победить время, и его карьера ну вот явно близится к концу, о чем нам говорит его паспорт) таких фильмов стало больше. Вероятно, потому, что у Аллена уже не осталось столько сил, чтобы и снимать, и играть, да и в возрасте сильно за восемьдесят изображение сексуальных расстройств не выглядит очень-то убедительным. Нет секса – нет расстройств, все довольно просто. И вот в этой второй категории Аллену приходится быть гораздо изобретательнее.