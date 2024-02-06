В Казахстане правительство ушло в отставку. Назначен новый премьер

Ранее во вторник свое согласие на назначение Бектенова премьер-министром дали депутаты Мажилиса. Его кандидатуру выдвинула правящая партия „Аманат“. Всего за Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.

43-летний Бектенов с апреля 2023 года занимал должность руководителя администрации президента. В разные годы он работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, столичном акимате.

5 февраля Токаев подписал указ об отставке правительства, которое с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов. С чем было связано решение, в документе не уточнялось.

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