ИНТЕРВЬЮ | Бывший советник Путина: да, он обезумевший от власти коррупционер, но он использует любую возможность, чтобы снова вас захватить!

Несмотря на потрясения последних лет, у Андрея Илларионова как эксперта по-прежнему большая аудитория. Его главное предупреждение заключается в том, что клептократа Владимира Путина больше интересуют не деньги и власть, а восстановление „исторической России“. Для этого Путин путем насилия и угроз хочет воссоединить с Россией территории, которые когда-то были частью Российской империи или Советского Союза.

Вы были свидетелем того, как скромный представитель КГБ постепенно превращается в тирана. Объясните, пожалуйста, каковы основные мотивы Путина - он хочет править Россией до конца дней своих или его интересует богатство?

Я проработал в Кремле почти шесть лет на должности экономического советника президента России. Я разрабатывал экономическую политику, анализировал состояние экономики. Вместе с коллегами я советовал, что делать и чего не делать. Это было лучшее время в экономической истории России за более чем тысячу лет! За десять лет общий объем ВВП в России вырос почти в два раза. Потребление на душу населения в России выросло в нереальные 2,3 раза. Начало века было наилучшим периодом даже по сравнению с другими самыми хорошими периодами в экономической истории России, включая ленинский нэп - новую экономическую политику 1920-х годов. Некое экономическое чудо, которое продолжалось почти целое десятилетие. Конечно, сейчас это время закончилось. Это оказалось возможным благодаря не моим советам или советам других людей, а заинтересованности в развитии большого начальника, о котором вы говорите.

Когда Путин занял пост в Кремле, его мышление было иным. Вначале, особенно в первые два-три года, с 2000-го по, скажем, 2003-й, Путин был явно заинтересован в интеграции с Западом. Он говорил о Европейском союзе, и, в частности, о НАТО, как публично, так и нет утверждая, что он заинтересован в том, чтобы Россия стала полноправным членом НАТО. Он говорил об этом желании не раз и не два, а много раз, год за годом, причем в таком тоне, что если бы мы услышали его слова сейчас, 20 лет спустя, то были бы шокированы. Трудно представить, что это тогда говорил тот самый человек, который сейчас видит в НАТО главного врага. И очень важно, что главным и самым страшным врагом для него стал Запад. Он посвятил Западу несколько речей, в которых десятки раз в течение одного выступления называл Запад заклятым врагом России, Кремля и своим собственным.