ИНТЕРВЬЮ | Бывший советник Путина: да, он обезумевший от власти коррупционер, но он использует любую возможность, чтобы снова вас захватить!(61)
Как Байдену удается убеждать весь западный мир в том, что у США закончились деньги на вооружение для Украины, когда у него еще есть 4,2 млрд долларов из выделенных Конгрессом средств?
И Трамп, и Байден угрожали украинскому президенту приостановкой помощи из США. Кто из них пытался манипулировать Украиной сильнее?
Управление генерального инспектора США проводит в Украине расследование, сколько именно американского оружия попадает на фронт. Не хватает миллиарда долларов, но виноваты в этом не украинцы.
Одним из первых шагов на пути к восстановлению путинской империи стала атака на Эстонию в 2007 году. Об этом говорит бывший советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов в интервью Eesti Päevaleht.
Несмотря на потрясения последних лет, у Андрея Илларионова как эксперта по-прежнему большая аудитория. Его главное предупреждение заключается в том, что клептократа Владимира Путина больше интересуют не деньги и власть, а восстановление „исторической России“. Для этого Путин путем насилия и угроз хочет воссоединить с Россией территории, которые когда-то были частью Российской империи или Советского Союза.
Вы были свидетелем того, как скромный представитель КГБ постепенно превращается в тирана. Объясните, пожалуйста, каковы основные мотивы Путина - он хочет править Россией до конца дней своих или его интересует богатство?
Я проработал в Кремле почти шесть лет на должности экономического советника президента России. Я разрабатывал экономическую политику, анализировал состояние экономики. Вместе с коллегами я советовал, что делать и чего не делать. Это было лучшее время в экономической истории России за более чем тысячу лет! За десять лет общий объем ВВП в России вырос почти в два раза. Потребление на душу населения в России выросло в нереальные 2,3 раза. Начало века было наилучшим периодом даже по сравнению с другими самыми хорошими периодами в экономической истории России, включая ленинский нэп - новую экономическую политику 1920-х годов. Некое экономическое чудо, которое продолжалось почти целое десятилетие. Конечно, сейчас это время закончилось. Это оказалось возможным благодаря не моим советам или советам других людей, а заинтересованности в развитии большого начальника, о котором вы говорите.