Почему в США миграционный кризис, и как он угрожает Украине и Джо Байдену

Дональд Трамп надеется, что волна недовольства вернет его в Белый дом, и препятствует попыткам разрешить миграционный кризис до ноябрьских выборов. Крупнейшие штаты и города, вроде Техаса и Нью-Йорка, начали ограничивать миграцию в пику федеральным властям. Китайская и российская пропаганда трубят предчувствие гражданской войны и развала США.

Что происходит на южной границе США, и как решает проблему иммиграции страна, построенная иммигрантами?

Караваны беженцев

Мексиканскую границу в декабре пересекли 300 тысяч человек — вышел абсолютный месячный рекорд. Январских данных еще нет, но тренд прежний. Такими темпами за год в США, где уже проживают 336 млн человек, приедут примерно 2,5 млн мигрантов, как и в оба постковидных года.

Лишь часть записывается заранее, другие просто сдаются властям на пограничных переходах. Таких считают нелегалами, как и малочисленную когорту пытающихся прошмыгнуть обходными путями. Все три категории учитываются в статистике миграции.

Она показывает, как людской поток начал шириться при Трампе.

Сначала приходило по полмиллиона, а в 2019 году — уже миллион. Потом был ковидный провал до 400 тысяч в 2020 году. Потом Байден победил Трампа и смягчил правила. Миграция резко выросла — сначала до 1,7 млн в 2021 финансовом году (с октября 2020 по сентябрь 2021-го), а потом и вовсе до 2,5 млн в год.

Очередь подать запрос на убежище растягивается на дни и недели. А собственно убежища (или отказа) можно ждать годами. Мигранты разъезжаются по стране. Через полгода они получают право просить разрешения на работу. Некоторым власти предоставляют кров.

„Психи и террористы“

Американцы начали роптать. Опросы показывают, что в январе 17% считали иммиграцию главной проблемой США, тогда как в декабре таких было лишь 11%. Деятельность Байдена на посту президента не одобряют 57%, а 65% уверены, что страна движется в неправильном направлении.

Трамп воспользовался этим и сделал агрессивную ставку на миграционную карту еще за год до ноябрьских президентских выборов.