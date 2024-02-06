Борис Надеждин попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборах президента РФ. ЦИК согласился, „проявляя добрую волю“
Политик Борис Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ с 7 на 10 февраля. В своем телеграм-канале он опубликовал соответствующее письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой, пишет Meduza.
„Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7.02.2024“, — говорится в заявлении политика.
В своем телеграм-канале Надеждин отметил, что перенос рассмотрения вопроса о регистрации его кандидатуры „позволит изучить претензии [ЦИК] к подписям и лучше подготовить возражения“.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что заседание по регистрации Надеждина переносится с 7 на 8 февраля. По ее словам, члены избиркома приняли это решение, „проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов“.
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