Борис Надеждин попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборах президента РФ. ЦИК согласился, „проявляя добрую волю“

5 февраля штаб Надеждина сообщил, что Центризбирком забраковал 15% подписей, поданных за выдвижение его кандидатом в президенты. Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5% брака.

По данным издания „7×7“, ЦИК посчитал больше 2500 подписей недействительными из-за того, что даты внесения подписей якобы вписали не сами избиратели. Еще около 1700 подписей забраковали из-за того, что подписи предоставили на отдельных листах с паспортными данными, не заверенными нотариусом, а 1500 подписей — из-за того, что фамилии, имена и отчества подписавшихся проставили в подписных листах не сами избиратели.