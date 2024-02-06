Жителей и гостей Ласнамяэ приглашают в парк Юрьевой ночи

“Проведение посвящённой дню рождения Эстонии церемонии в парке Юрьевой ночи уже стало традицией, которую было бы трудно поддерживать без нашего партнёра и создателя парка Юри Уппина и его команды. Ждём всех в парке Юрьевой ночи, где все вместе отметим 106-ю годовщину Эстонской Республики“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 24 февраля, в 15 часов в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) пройдет торжественная церемония, где выступит оркестр таллинской дружины союза обороны Эстонии.

Помимо этого, состоятся торжественное исполнение государственного гимна, чтение „Манифеста ко всем народам Эстонии“ и торжественных речей, а также возложение венков.

После окончания церемонии у всех будет возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины Республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение поможет предлагаемый на месте горячий суп.

Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.

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