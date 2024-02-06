Заявлял ли Зеленский, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса?
В конце января 2024 года по соцсетям разошлись посты о том, что президент Украины заявил о готовности страны стать новым американским штатом. Доказательством служит скриншот новости на украинском сайте. Мы проверили, выступал ли Зеленский с такой инициативой.
В январе 2024 года в США произошло обострение миграционного кризиса, в связи с чем губернатор Техаса республиканец Грег Эббот установил на границе с Мексикой в пределах штата колючую проволоку. Верховный суд США признал решение Эббота необоснованным и постановил убрать заграждения, однако политик заявил, что „это ещё не конец“ и что он продолжит защищать границы. Главы ещё 25 штатов поддержали позицию руководства Техаса в разногласиях с федеральным правительством по мерам противодействия нелегальной иммиграции. Многие российские пропагандисты и Z-блогеры, освещая эти события, заявляли о назревающей в США новой гражданской войне.На этом фоне в русскоязычных Telegram-каналах с 26 января стали распространять скриншот заметки на сайте украинской новостной программы „ТСН“ с заголовком: „Вечернее обращение Зеленского: Украина готова войти в состав США вместо Техаса“. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в общей сложности 160 постов на эту тему в Telegram набрали около 1,6 млн просмотров. Подобные публикации разместили каналы „Дядя Слава“ (184 000 просмотров), „Путин в Telegram“ (174 000), Voblya (152 000), „Пуля“ (131 000), „С места событий“ (67 000), Tezkor Yangiliklar (55 000, пост на узбекском языке), „Узел связи“ (50 000), „Россия 2.0“ (49 000), Nina Vatt (43 000), „Конфликт“ (41 000), „Дядя Слава в Telegram“ (40 000), „Мысли Охлобыстина“ (31 000), „Молот“ (29 000) и др. Кроме того, об этом предполагаемом заявлении президента Украины рассказали телеканалы „Царьград“ и „360“, издание „Правда.ру“ и другие новостные сайты, а также многочисленные паблики и пользователи „ВКонтакте“.
На вирусном скриншоте указано, что новость была опубликована на сайте „ТСН“ в 19:43 по киевскому времени 26 января и основывалась на ежедневном вечернем обращении Зеленского. При этом в своём Telegram-канале президент опубликовал это обращение только в 20:54, на официальном сайте — в 21:01, в соцсети X — в 21:50. В оригинальном ролике на Зеленском надет другой свитшот (вместо украинского флага на нём изображён герб страны), а видео снято с другой точки в кабинете политика.
„Проверено“ не нашло новость с заголовком „Украина готова войти в состав США вместо Техаса“ на сайте „ТСН“. На скриншоте указано имя автора — Максим Журавель, но на странице этого журналиста такой заметки за 26 января 2024 года нет (она отсутствует и в копии страницы, заархивированной вечером того же дня). При этом мы обнаружили материал с той же фотографией на обложке и похожим заголовком: „Вечернее обращение Зеленского: о чём важном сказал президент“. Эту статью разместили на сайте днём ранее, однако время публикации (19:43) совпадает с тем, что указано на вирусном изображении. В оригинальном тексте приводился пересказ видеообращения президента от 25 января, где он говорил про бойцов Национальной гвардии Украины и профессиональный праздник у киберспециалистов СБУ. Заявлений о гипотетическом присоединении к США Зеленский тогда не делал. Что касается фотографии украинского президента, которая сопровождает новость, то это стоп-кадр его вечернего обращения по итогам 13 января: тогда Зеленский также говорил о Нацгвардии и не упоминал Техас.
„Проверено“ не смогло найти заявление о том, что Украина готова и/или стремится войти в состав США вместо Техаса, в других авторитетных украинских СМИ, а также на сайте президента страны и в его официальных аккаунтах в соцсетях.
Наиболее ранняя публикация с фальшивым скриншотом среди тех, что обнаружило „Проверено“, появилась 26 января в 20:28 по московскому времени в Telegram-канале „О.К.О.“ (12 000 просмотров). Примечательно, что посты на эту тему публиковались и ранее, но носили сатирический характер. Например, в тот же день в 16:07 канал с выдуманными новостями „Пездуза“ (168 000 просмотров) написал: „Зеленский заявил, что Украина готова занять место Техаса в составе США“. Чуть позднее, в 17:30, прокремлёвский канал Mash (851 000 просмотров) сообщил о таком же заявлении президента Украины — оно попало в подборку новостей из США (о том, что все эти новости выдуманы, можно было узнать из скрытой пометки „Специально для читателей с серьёзными лицами — это всё шутка“). Впоследствии пост Mash распространяли другие авторы, и не все из них делали уточнение о юмористическом характере текста. Кроме того, аналогичные посты без пометки о шутке появились в канале „ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞“ (57 000 просмотров), который ранее неоднократно распространял фейки, и в канале „Вестник Шевцова“ (124 000), где мемы публикуют вперемешку с реальными новостями.
Таким образом, Зеленский никогда не заявлял, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса, а распространяемый в Сети скриншот записи на сайте „ТСН“ был сфабрикован. Учитывая высокое качество изображения и полностью совпадающий шрифт, скорее всего, злоумышленник изменил заголовок и дату настоящей новости через код страницы сайта. При этом источником вдохновения для создания этого фейка могли послужить многочисленные шутки на ту же тему, появившиеся чуть раньше.
Итог: Фейк