Заявлял ли Зеленский, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса?

На вирусном скриншоте указано, что новость была опубликована на сайте „ТСН“ в 19:43 по киевскому времени 26 января и основывалась на ежедневном вечернем обращении Зеленского. При этом в своём Telegram-канале президент опубликовал это обращение только в 20:54, на официальном сайте — в 21:01, в соцсети X — в 21:50. В оригинальном ролике на Зеленском надет другой свитшот (вместо украинского флага на нём изображён герб страны), а видео снято с другой точки в кабинете политика.

„Проверено“ не нашло новость с заголовком „Украина готова войти в состав США вместо Техаса“ на сайте „ТСН“. На скриншоте указано имя автора — Максим Журавель, но на странице этого журналиста такой заметки за 26 января 2024 года нет (она отсутствует и в копии страницы, заархивированной вечером того же дня). При этом мы обнаружили материал с той же фотографией на обложке и похожим заголовком: „Вечернее обращение Зеленского: о чём важном сказал президент“. Эту статью разместили на сайте днём ранее, однако время публикации (19:43) совпадает с тем, что указано на вирусном изображении. В оригинальном тексте приводился пересказ видеообращения президента от 25 января, где он говорил про бойцов Национальной гвардии Украины и профессиональный праздник у киберспециалистов СБУ. Заявлений о гипотетическом присоединении к США Зеленский тогда не делал. Что касается фотографии украинского президента, которая сопровождает новость, то это стоп-кадр его вечернего обращения по итогам 13 января: тогда Зеленский также говорил о Нацгвардии и не упоминал Техас.

„Проверено“ не смогло найти заявление о том, что Украина готова и/или стремится войти в состав США вместо Техаса, в других авторитетных украинских СМИ, а также на сайте президента страны и в его официальных аккаунтах в соцсетях.

Наиболее ранняя публикация с фальшивым скриншотом среди тех, что обнаружило „Проверено“, появилась 26 января в 20:28 по московскому времени в Telegram-канале „О.К.О.“ (12 000 просмотров). Примечательно, что посты на эту тему публиковались и ранее, но носили сатирический характер. Например, в тот же день в 16:07 канал с выдуманными новостями „Пездуза“ (168 000 просмотров) написал: „Зеленский заявил, что Украина готова занять место Техаса в составе США“. Чуть позднее, в 17:30, прокремлёвский канал Mash (851 000 просмотров) сообщил о таком же заявлении президента Украины — оно попало в подборку новостей из США (о том, что все эти новости выдуманы, можно было узнать из скрытой пометки „Специально для читателей с серьёзными лицами — это всё шутка“). Впоследствии пост Mash распространяли другие авторы, и не все из них делали уточнение о юмористическом характере текста. Кроме того, аналогичные посты без пометки о шутке появились в канале „ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞“ (57 000 просмотров), который ранее неоднократно распространял фейки, и в канале „Вестник Шевцова“ (124 000), где мемы публикуют вперемешку с реальными новостями.

Таким образом, Зеленский никогда не заявлял, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса, а распространяемый в Сети скриншот записи на сайте „ТСН“ был сфабрикован. Учитывая высокое качество изображения и полностью совпадающий шрифт, скорее всего, злоумышленник изменил заголовок и дату настоящей новости через код страницы сайта. При этом источником вдохновения для создания этого фейка могли послужить многочисленные шутки на ту же тему, появившиеся чуть раньше.

Итог: Фейк