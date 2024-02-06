МНЕНИЕ | „Пусть воюют депутаты и госслужащие“. Почему тыловые критики мобилизации в Украине теперь нелегитимны

Попутно предлагают снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Сейчас те, кто младше этого порога, могут пойти в армию лишь добровольно, повестки им не присылают. Причем снижение возрастного барьера — довольно чувствительная тема. Весной прошлого года парламент уже принимал соответствующий законопроект, но тогда президент его не подписал. И дело не только в непопулярности этого шага. Украина — страна с перевернутой демографической пирамидой: много „возрастных“ и мало молодежи. Отправка молодых людей на фронт может окончательно перечеркнуть любые демографические ожидания. По этой же причине вряд ли без крайней нужды возраст мобилизации будут снижать дальше.

Еще одно нововведение — до конца 2024 года все мужчины, оформившие себе инвалидность после начала полномасштабной войны, должны пройти повторный осмотр у врача. Это не касается тех, кто получил инвалидность на фронте — речь лишь о гражданских. Причина в том, что многие за два года войны поспешили „купить“ себе инвалидность, чтобы получить гарантированную бронь (людей с инвалидностью в армию не призывают). Если норма переживет депутатские правки, то есть шанс, что многие липовые диагнозы аннулируют.

Попутно законопроект вводит ответственность для тех, кто уклоняется от призыва. В случае если гражданин после получения повестки не явился в военкомат в 10-дневный срок, на него могут подать в суд и запретить водить авто, либо заблокировать ему банковские счета. Сложно понять, как именно будет работать эта процедура и насколько оперативно станут реагировать суды на подобные обращения. Но прежде сколь бы то ни было серьезной ответственности за отказ исполнять конституционный долг в украинском законодательстве вообще не было.

Законопроект предусматривает демобилизацию тех, кто прослужил 36 месяцев. Это серьезный шаг вперед, если учесть, что прежде служба мобилизованных граждан Украины была фактически бессрочной. Правда, и сейчас окончательное решение в этом вопросе остается за ставкой Верховного главнокомандующего. Если нынешняя мобилизация будет неуспешной или Россия сама проведет встречную массовую мобилизацию, то „дембель“ для украинских солдат вполне могут отложить.

Законопроект предусматривает создание личных кабинетов в сети, где можно обновить данные без визита в военкомат. Отменяет срочную службу, вводя ей на замену пятимесячную базовую военную подготовку, которую можно пройти с 18 до 25 лет (в любой период по выбору гражданина). Отменяет отсрочки для госслужащих и упорядочивает отдельные процедурные вопросы.

Этически сильная позиция принадлежит военным

В целом законопроект выглядит довольно адекватно — весь вопрос в том, как его изменят депутатские правки. Война — время непопулярных решений, и закон о мобилизации принадлежит к их числу. А политикам хочется нравиться людям — и, возможно, у кого-то появится соблазн заслужить народную любовь ценой устойчивости государства.

Тем временем мобилизация для Украины напрямую связана с выживанием. С одной стороны, в украинской армии есть дефицит людей — и чтобы доукомплектовать бригады, нужны люди. С другой, от мобилизации напрямую зависит вопрос демобилизации тех, кто уже служит два года. И значимость этого момента тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Те, кто в украинском тылу критикуют мобилизацию, обычно апеллируют к одному и тому же набору лозунгов. „Пусть воюют депутаты и госслужащие“. „Пусть воюют полицейские и прокуроры“. „Пока в стране есть коррупция — я воевать не пойду“. Психологически легче объявить себя жертвой ситуации — это добавляет твоей позиции легитимности и этической безукоризненности. Но в том и особенность, что это правило не распространяется на тех, кто два года жил в воюющей стране, не соприкасаясь с войной.

Потому что этически сильная позиция в Украине принадлежит тем, что уже находится в вооруженных силах. И жертвами мобилизации можно будет считать лишь их — в том случае если по ее итогу они не смогут снять с себя в 2025 году военную форму. А это может произойти лишь потому, что слишком мало людей в 2024 году решат военную форму на себя надеть.