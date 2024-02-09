Клиент всегда прав? На что чаще всего жалуются пассажиры общественного транспорта в Таллинне?

В нашем автобусном парке за прошлый год было более 4 тысяч жалоб. Это очень много - если всего в парке 1200 водителей, то получается примерно по 3-4 жалобы на водителя. Какие бывают жалобы? Не открыли переднюю дверь - особенно это бывает зимой, когда на улице -15 или -20. Дело в том, что мы за рулем сидим в одной рубашке. При этом, если мы видим большой поток пассажиров, то стараемся открывать все двери. Но когда людей немного, и они хотят выйти через среднюю или заднюю дверь, зачем открывать переднюю?

Следующий тип жалоб такой: „Я нажал кнопку „стоп“, а водитель проехал мимо остановки“. Скажу как водитель - все мы устаем, и монотонность работы этому способствует. Может быть, когда-то мы не заметили нажатую кнопку, но делаем мы это не специально. Бывает, что мы действительно проезжаем остановки, не останавливаясь. Таких жалоб тоже очень много. Наше правило гласит - если на остановке нет пассажиров, а в салоне никто не выходит, то нам можно проехать остановку. Представим, что автобус едет со скоростью 40 км/ч, у него очень большой тормозной путь. И если вы поздно спохватились и нажали кнопку, водитель может просто не успеть затормозить.

Смотрите видео полностью в видео ниже.

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