МНЕНИЕ | Может ли Кремль конфисковать моих покойников?

Вот ты и попался, боишься за свои неправедно нажитые дворцы и миллионы! - может воскликнуть тут читатель. И ошибется. У антипутинской коалиции дворцов нет. Я же, в отличие от многих коллег, покинувших Россию только после начала войны, давно не имею никакой собственности в стране. Одни долги ненасытному государству, которое недавно выкатило мне, 10 лет не живущему в России, еще и налоговые претензии.

Тем логичнее, что из своих противников команда Путина готова вытрясти все до последней копейки, наказав их за смелость бороться за восстановление в России государства и права, а также выступать против преступной агрессии в отношении Украины. Я могу об этом говорить как человек, объявленный в 2023 году иностранным агентом, которому российские судьи, подконтрольные Кремлю, уже пытаются присудить штрафы за так называемые „фейки“ о российской армии, то есть в реальности за правдивое описание преступлений этой армии в Украине.

Самому российскому президенту, как писали в разное время журналисты-расследователи, принадлежат гигантские резиденции по всей стране от Валдая до Сочи, его регулярно признают одним из богатейших людей на планете. Тем не менее, выдвигая свою кандидатуру на предстоящие в марте псевдовыборы Путин декларирует свою зарплату, пенсию и „антикварные“ автомобили „Нива“ и „Волга“. Он, очевидно, трясется за свои миллиарды и хочет их скрыть.

Владимир Путин и его команда, как настоящие бандиты из 1990-х, решили перейти к прямому отъему имущества у россиян. Это нормально для мафии, захватившей в России власть. Они вступили на путь большевистских экспроприаций, с той разницей, что никто даже не заикается о том, чтобы пустить отобранное на благо народа - все свободные деньги сейчас идут на войну с Украиной .

Госдума РФ 31 января единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о конфискации имущества у граждан, осужденных за правду о российской армии, которую власти называют „ фейк ами“. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин прямо дал понять, что новые репрессии будут направлены, в первую очередь, против находящихся за границей россиян. Власти хотят лишать их „почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности“. То есть, это может применяться против меня лично и сотен моих друзей и коллег, годами рассказывающих о преступлениях российской власти.

Но я знаю достаточно людей, которым новый закон действительно может осложнить жизнь. Причем не только им, но и их родственникам.

Впрочем, вру. У меня кроме штрафов „на балансе“ есть еще пара мест на российских кладбищах. Они заняты, там могилы близких мне людей и моих предков. Но архаика в РФ наступает. Зная российские власти, не удивлюсь, если они вначале осудят меня по уголовной статье, а затем не только захватят эти 4 квадратных метра могил, но еще и кто-нибудь из депутатов или пропагандистов захочет объявить мою родню своими предками. Принятый Госдумой закон настолько неправовой, что он позволяет в реальности изъять что угодно.

Экспроприация „по понятиям“

Закон еще не прошел через Совет Федерации и не был подписан президентом, но первые его будущие жертвы уже названы. Среди них одна из самых известных российских писательниц Людмила Улицкая. Накануне ее, как и Бориса Акунина перед внесением его в список экстремистов и террористов, прозвонили кремлевские пранкеры, а затем Российский химико-технологический университет им. Менделеева лишил ее звания почетного профессора. Теперь сразу несколько высокопоставленных стукачей, включая лидера „Справедливой России“ Сергея Миронова, написали на нее доносы, прямо требуя конфисковать имущество писательницы в России.

Пример Улицкой показывает, что не закон становится причиной новых репрессий и захвата имущества граждан в качестве мести за их убеждения. Зависимость обратная. Вначале российские власти определяют, кто станет жертвой, а потом легализуют свои желания. И речь не только про персональных врагов режима вроде Улицкой. Новая волна репрессий потенциально направлена против сотен тысяч граждан России, проживающих за ее пределами.

Конфискованное придется когда-нибудь возвращать

Практически одновременно МИД РФ заявляет, что уехавших из страны россиян могут обязать прикрепляться к консульствам, чтобы составить их реестр, налоговая служба посылает с конца 2023 года требования подтвердить, не стали ли они налоговыми резидентами другой страны, ну а российским банкам поручено проверить по геолокации, где живут их клиенты, с целью доначисления налогов.

И это логично. Не из миллиардов же, украденных из госбюджета, будет российский правящий класс финансировать свою войну. На это, скорее, пустят конфискованное имущество противников этой агрессии. Так что когда путинский режим рухнет, его преемникам придется не только судить тех, кто отдавал преступные приказы, платить компенсации Украине и украинцам, но еще и заняться возвратом имущества, украденного государством у самих россиян. Впрочем, пока Путин не собирается уходить и только умножает число преступлений режима.

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