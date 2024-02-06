Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан

Военные в Беларуси получили право применять оружие против граждан. На изменения, внесенные Александром Лукашенко в Устав внутренней службы вооруженных сил, в понедельник, 5 февраля, обратила внимание группа „Беларускі Гаюн“.

В частности, белорусский правитель распорядился изменить 11-ю статью устава. Согласно новой редакции, военнослужащие имеют право применять физическую силу и оружие против граждан. В случае ранения или смерти гражданина незамедлительно уведомляется прокурор, а также орган предварительного следствия, однако военнослужащий не несет ответственности за причиненный вред, если оружие применялось „в соответствии с требованиями общевоинских уставов“, говорится в документе.

Как отмечает „Беларускі Гаюн“, ранее в Уставе было прописано, что „применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законодательными актами“.

Силовики уже убивали граждан во время протестов 2020 года

После президентских выборов в августе 2020 года силовики жестоко подавляли протесты, вспыхнувшие в Беларуси. Наиболее широкий резонанс вызвали убийство Романа Бондаренко, который скончался после продолжительного избиения силовиками, и гибель Александра Тарайковского и Геннадия Шутова, которых застрелили во время мирных акций в Минске и Бресте.

По факту гибели Шутова уголовное дело так и не возбудили, а вскоре сам погибший и его друг Александр Кордюков стали обвиняемыми - им вменялось в вину покушение на убийство представителей силовых структур. В итоге Шутов был признан виновным без назначения наказания, а Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля, был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.