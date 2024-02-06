„Я поняла, что завтра умру“. Актриса, выступающая против войны, привозит в Нарву и Таллинн пронзительный спектакль(2)
25 февраля в Нарву и 26 февраля в Таллинн со своим моноспектаклем по рассказу Гаршина „Красный цветок“ приедет актриса и режиссер Паула Гапо (в России известна под именем Полина Ганшина).
Вы совершенно точно видели Полину по телевизору, если смотрели такие снятые в России сериалы как „Метод“, „Универ“, „Профиль убийцы“.
Но Полина, все-таки, в первую очередь театральная актриса. Служила в театре „Шалом“ в Москве и в Калининградской драме.
Паула Гапо живет в Барселоне. Почему? Что за спектакль она представит на суд зрителей 25 и 26 февраля в Эстонии и почему на него стоит прийти, об этом - в интервью RusDelfi.
Ты впервые приезжаешь в Эстонию?
В далеком детстве я бывала в Таллинне, потому что ездила по странам с разными артистами Москонцерта. Остались хорошие воспоминания о городе, но я не могу вспомнить подробности. Это было в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века.
Расскажи о себе. Ты актриса, режиссер, москвичка, которая уехала в Испанию…
Это такая интересная штука, потому что раньше, когда меня спрашивали, откуда я, я всегда с гордостью говорила, что я окончила театральный институт в России, гордилась тем, что я выходец из российской театральной школы. Это же здорово - российская театральная школа! Но за эти два года я перестала с гордостью это произносить, потому что я поняла, что мы слишком зазнались, слишком заигрались в эту историю и забыли, что есть другие люди и другие истории.
Т.е. ты не любишь вопрос о своих корнях?
Я не могу сказать, что я не люблю этот вопрос, это же я. Просто с 2022 года все изменилось. И это очень большая внутренняя проработка. Потому что раньше тебе казалось, о, это круто, русская школа. Я – москвичка. Т.е. я не то, чтобы рубашку на себе рвала, но мне было приятно это произносить. Потом, я когда начала это все прорабатывать, поняла, что да, есть все-таки эта имперскость, особенно, у москвичей. И конечно, нужно ее из себя изживать. Это уже не гордость, это уже то, с чем нужно работать. Как болезнь, которую нужно вылечить.
Но ты уехала не 2022 году, а в 2015. Почему?
Мы с мужем уехали, да, в 2015, потому что в 2014 году случился Крым, и мы поняли примерно к чему идет. Мы, конечно, не могли предположить всей степени кошмара, который случился в 2022. Нам тогда просто стало некомфортно. Мы стали думать над тем, чтобы переехать в одну из европейских стран. Нам остро захотелось свободы, уйти от этого всего. И мы стали учиться на клоунов, прошли очень много тренингов, мастер-классов, потому что оказалось, что это совершенно другая профессия. А потом приехали в Испанию в надежде работать уличными артистами.
Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что в Испании, в Барселоне, это запрещено. Музыкантам попроще, у них есть хотя бы возможность получить разрешение. А клоуны - это такие страшные террористы, которым не дают даже разрешения на работу на улицу (смеется). Но мы, будучи поставленные в такие сложные условия,просто стали очень много работать. Мы сделали много спектаклей. И на русском, и на испанском, и без слов. И, наверное, это нас как-то эмоционально подбодрило.
Насколько Барселона в целом театральный город? Можно ли ее назвать городом возможностей для театральных артистов?
Однозначно, нет. Я езжу много по разным фестивалям, и с кем-бы из ребят-клоунов не разговаривала, они всплескивают руками: „Боже мой, ты живешь в Барселоне?“ Из серии - как ты там выживаешь вообще? Ужас какой. Потому что многие пробовали приезжать в Барселону.
Барселона очень привлекательна с точки зрения архитектуры, красоты, настроения… Все сидят на террасах, пьют шампанское, потом идут на море… Но это такой внешний блюр. И театр тут не в чести. В основном, здесь популярны стендапы. Принцип театра здесь прост: если у тебя на сцене стоит какая-то большая штуковина, конструкция, зрители говорят „хороший спектакль“. Если же ты работаешь исключительно со своим нутром, без красочных декораций, без каких-то спецэффектов, они даже не будут рассматривать тебя с точки зрения интереса. Здесь очень специфичная публика - довольно ленива, довольно тяжела на подъем. Я знаю, что многие российские артисты, планировавшие здесь свои концерты, отменяли их. Просто потому что не собирали зал. Как, например, Борис Гребенщиков, попытавшийся приехать сюда еще до войны и не набравший зал.
Может, это счастливые люди, которым не нужно лечить нутро высоким искусством?
Я думаю, что это в основном просто такая немножечко… лень, все-таки, Барселона для нас, выходцев из постсоветского пространства, кажется очень ярким и креативным городом. Кажется: бери и твори! Свобода, краски, радость. Но Барселона, несмотря на то, что это столица Каталонии, по сути большая деревня. Артистам здесь приходится нелегко.
Тем не менее, вы нашли возможность творить, делать свою работу. Если в Барселоне так сложно, что вас с мужем держит там?
Артисты, которые сюда когда-то приехали, стараются максимально быстро уехать (смеется). Меня ничего не держит. Я все время мужу „капаю“, что надо из Каталонии перемещаться, хотя бы, в Валенсию, которую я очень люблю. Город, мне кажется, посвободнее, пошире, нет этого каталонского сепаратизма и т.д. Конечно, в планах есть вообще переезд в другую страну. Но муж у меня сейчас мыслит более здраво. Он задает вопрос „а на что мы будем жить?“. Все–таки,здесь мы более устойчиво стоим на ногах, я начала здесь активно заниматься съемками, все-таки барселонская и около барселонская публика нас уже знает. Можно делать спектакли, проекты, сниматься в кино и сериалах. Но то, что однозначно нужно переезжать, это однозначно. Зачем это мучение?
Если будете выбирать страну, будете выбирать такую же теплую? или рассматриваете и северную Европу?
Я вообще не стала бы говорить про Европу, если честно.
Вернемся к спектаклю. Каким составам вы приезжаете в Эстонию?
Я приезжаю с моим мужем и с техником, потому что у нас довольно интересно выстроен спектакль в техническом плане - музыкальное сопровождение, видеоряд, световые решения. У техника есть некоторые личные сложности, но мы за него боремся и будем бороться до конца. Хотим, чтобы он поехал с нами. И хочу упомянуть ребят из StageProduction (продюсерский центр, который организовывает гастроли - ред.), которые, несмотря на все проблемы, которые есть, тоже борются за нас, потому что понимают, насколько это важно. Это авторский проект, очень личный. И поэтому каждый человек, который был тут задействован, так или иначе приложил руку, мне важен. Поэтому будем сражаться до последнего и, надеюсь, приедем в Эстонию в полном составе!
Когда родился этот спектакль? Почему именно Гаршин? Возили ли вы его еще куда-то?
Это реально новый спектакль! Премьера состоялась 7 декабря, а дальше пошли елки, праздники, которые мы отыгрывали. При всей важности этого спектакля, работу артистов в праздничные дни никто не отменял.
История, которая будет показана в Нарве и в Таллинне, будет сыграна во второй и третий раз. Это практически премьера. Но сама история рассказа „Красный цветок“ сидела во мне с детства. Я просто не понимала, почему он, этот рассказ, так сильно меня задевал. И когда случилась война, я вдруг поняла, о чем это произведение. Я поняла, о чем ставить спектакль!
Знаешь ли ты, что в Нарве есть зритель, который „на той стороне“, скажем так? Нарва - город на границе с Россией, здесь распространены пророссийские настроения, и отношение к войне здесь, мягко говоря, неоднозначное… Не боишься какого-то хейта, критики, вообще Нарвы не боишься?
Безусловно, есть такой стереотип, что если мы живем в Европе, то защищены, и нам нечего бояться. Да, конечно, здесь на нас не нападает полиция и ОМОН. Но поскольку я достаточно активно выражаю свою гражданскую позицию, как в соцсетях, так и оффлайн, и всегда говорю то, что думаю, поэтому на сто процентов защищенной я себя не чувствую никогда. Я знаю историю Нарвы, я готова к провокациям. Но просто хотелось, чтобы все-таки, этот спектакль состоялся. Для людей, которые потеряли надежду. Потому что война идет уже два года. Мне бы хотелось людей, настроенных против войны, поддержать…
Есть такой стереотип, что если мы живем в Европе, то защищены, и нам нечего бояться
Ты говоришь „поддержать“! Знаешь, публика, которая выступает против войны, очень сильно устала от всего. Люди теряют веру и силы. Лично я не смогла пойти на несколько постановок с этой тематикой. Просто, чтобы сберечь ресурсы. Почему именно на ваш спектакль стоит прийти?
Я вообще-то не хотела раскрывать смысл, заложенный в этом спектакле, но думаю теперь, что, может быть, стоит его раскрыть. Этот спектакль не столько о войне, о протестах, и, конечно, он не о сумасшедшем, несмотря на содержание рассказа Гаршина. Этот спектакль о героизме. О герое. Я вдруг я поймала себя на мысли, что мы очень сильно „задвинули“ тему героизма, мы ее стесняемся. Это спектакль о том, что каждый из нас может найти в себе маленького героя, и каждый может сесть в 19 лет. Но выход с маленьким листочком в публичное пространство - это тоже своего рода героизм. И это спектакль о маленьком человеке, который совершает подвиг. Этого спектакля бояться не нужно, нужно попробовать покопаться в себе и отыскать внутри себя этого героя. Он точно есть в каждом из нас. Поддержка в том, чтобы еще раз объяснить людям: если мы против, если мы можем сделать хоть что-то, хотя бы перепост в соцсетях, это тоже героизм…
Но многие сейчас заняли позицию молчания. Думаю, их можно понять, они берегут ресурсы, все это сейчас очень травматично. Люди замолчали не от страха, а от усталости.
К теме усталости у меня свое отношение, недоуменное. Я, если честно, не очень понимаю, о чем это. Я тоже ловлю себя на мысли, что стала меньше смотреть политических передач. Это то, о чем ты говоришь, я стала себя беречь. Но в этом для меня есть оправдательный момент: я, готовясь к спектаклю, буквально чуть не умерла. Накал эмоций был настолько сильный! И я не могла подвести тех людей, кто реально находится сейчас в заключении. Я настолько была на грани, что перестала есть, пить и видеть мир. Я даже сказала своей подруге, что точно знаю, что умру на следующий день после премьеры. Это было очень страшно, но я так ощущала.
Я даже сказала своей подруге, что точно знаю, что умру на следующий день после премьеры
Когда мне говорят „мы все так устали“, у меня это вызывает недоумение. Устали сидеть под бомбежками, у вас нет дома отопления? О чем это вы? Я понимаю, что это длится уже два года, всем просто надоело, поэтому этот спектакль для того, чтобы встряхнуть людей. Во-первых, дать им эту надежду, что мы можем и должны найти в себе героя, который способен сражаться со злом. Во-вторых, именно встряхнуть общество, мол, эй, ребята, эй! Что значит - вы устали? Ведь где-то каждый день гибнут люди!
Это моноспектакль. В чем преимущество моноспектакля и в чем сложность для тебя?
Моноспектакль - безумно тяжело. Потому что тебе не за кем прятаться. У тебя нет партнеров, нет крутых декораций. Спектакль держится на твоих переживаниях, на тонких материях. И ты один на один с публикой. Твоя малейшая ложь и неискренность будет не просто выпуклой, она будет прямо фонить в зал. С другой стороны, я ревностно отношусь к этой работе, потому что „Красный цветок“ для меня - очень болезненная история. Мне критически важно, чтобы он не воспринимался, как спектакль о сумасшедшем. Чтобы в этом было много меня. Здесь не только драматическое повествование, здесь я очень скрупулезно подбирала музыкальный ряд. Здесь все для меня соткано как кружево. Поэтому, конечно, я хочу, чтобы зритель увидел в этом меня. Кто я? Что я? Почему именно так построен видеоряд? Почему именно так выстроены образы, которых в спектакле очень много. Считает ли их зритель? Я старалась избегать лобовых моментов, мне хочется, чтобы люди имели возможность размышлять.
Зачем зрителю приходить на „Красный цветок“?
Важно отметить, что, несмотря на то, что у меня внушительный режиссерский опыт, драматический спектакль я поставила впервые. До этого я работала как режиссер клоунады, как хореограф.
Довольно сложно объяснить публике, почему она должна прийти на „noname“. Я прекрасно понимаю, что я для европейского зрителя человек без имени.
Как заманить на спектакль к тому, о ком зритель ничего не знает?
Скажу, как думаю и чувствую: если вы хотите понять что-то о себе, расставить для себя точки над „и“, почувствовать, насколько вы устали, насколько готовы сражаться, насколько сильны духом или, может быть, слабы, насколько доверяете своим чувствам и своей чувственности - идти на этот спектакль нужно!
Если вы хотите понять что-то о себе, расставить для себя точки над „и“ - идти на этот спектакль нужно!
Мне кажется, важно задавать себе бесконечное множество вопросов, потому что когда ты находишься в комфорте, то живешь не столь продуктивно, чем когда ты все время задаешь себе неудобные вопросы и пытаешься найти на них ответы. Быть в поиске - это и движет личность вперед.
Мне бы хотелось, чтобы публика пришла, задала себе эти неудобные вопросы. И мы вместе на них ответим. И я буду с вами. А вы будете со мной. Мы будем вместе. Быть вместе в этом непростом пространстве, в котором, возможно, некомфортно, поскольку в принципе некомфортно выходить из тепла и окунаться в борьбу, в котором все кричит о том, что нельзя оставаться равнодушными и бездействовать - это я точно могу обещать своему зрителю.
Билеты на спектакль можно приобрести на Fienta.
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