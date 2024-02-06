„Я поняла, что завтра умру“. Актриса, выступающая против войны, привозит в Нарву и Таллинн пронзительный спектакль

Мы с мужем уехали, да, в 2015, потому что в 2014 году случился Крым, и мы поняли примерно к чему идет. Мы, конечно, не могли предположить всей степени кошмара, который случился в 2022. Нам тогда просто стало некомфортно. Мы стали думать над тем, чтобы переехать в одну из европейских стран. Нам остро захотелось свободы, уйти от этого всего. И мы стали учиться на клоунов, прошли очень много тренингов, мастер-классов, потому что оказалось, что это совершенно другая профессия. А потом приехали в Испанию в надежде работать уличными артистами.

Но ты уехала не 2022 году, а в 2015. Почему?

Я не могу сказать, что я не люблю этот вопрос, это же я. Просто с 2022 года все изменилось. И это очень большая внутренняя проработка. Потому что раньше тебе казалось, о, это круто, русская школа. Я – москвичка. Т.е. я не то, чтобы рубашку на себе рвала, но мне было приятно это произносить. Потом, я когда начала это все прорабатывать, поняла, что да, есть все-таки эта имперскость, особенно, у москвичей. И конечно, нужно ее из себя изживать. Это уже не гордость, это уже то, с чем нужно работать. Как болезнь, которую нужно вылечить.

Это такая интересная штука, потому что раньше, когда меня спрашивали, откуда я, я всегда с гордостью говорила, что я окончила театральный институт в России, гордилась тем, что я выходец из российской театральной школы. Это же здорово - российская театральная школа! Но за эти два года я перестала с гордостью это произносить, потому что я поняла, что мы слишком зазнались, слишком заигрались в эту историю и забыли, что есть другие люди и другие истории.

В далеком детстве я бывала в Таллинне, потому что ездила по странам с разными артистами Москонцерта. Остались хорошие воспоминания о городе, но я не могу вспомнить подробности. Это было в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века.

Паула Гапо живет в Барселоне. Почему? Что за спектакль она представит на суд зрителей 25 и 26 февраля в Эстонии и почему на него стоит прийти, об этом - в интервью RusDelfi.

Но Полина, все-таки, в первую очередь театральная актриса. Служила в театре „Шалом“ в Москве и в Калининградской драме.

Я думаю, что это в основном просто такая немножечко… лень, все-таки, Барселона для нас, выходцев из постсоветского пространства, кажется очень ярким и креативным городом. Кажется: бери и твори! Свобода, краски, радость. Но Барселона, несмотря на то, что это столица Каталонии, по сути большая деревня. Артистам здесь приходится нелегко.

Барселона очень привлекательна с точки зрения архитектуры, красоты, настроения… Все сидят на террасах, пьют шампанское, потом идут на море… Но это такой внешний блюр. И театр тут не в чести. В основном, здесь популярны стендапы. Принцип театра здесь прост: если у тебя на сцене стоит какая-то большая штуковина, конструкция, зрители говорят „хороший спектакль“. Если же ты работаешь исключительно со своим нутром, без красочных декораций, без каких-то спецэффектов, они даже не будут рассматривать тебя с точки зрения интереса. Здесь очень специфичная публика - довольно ленива, довольно тяжела на подъем. Я знаю, что многие российские артисты, планировавшие здесь свои концерты, отменяли их. Просто потому что не собирали зал. Как, например, Борис Гребенщиков, попытавшийся приехать сюда еще до войны и не набравший зал.

Однозначно, нет. Я езжу много по разным фестивалям, и с кем-бы из ребят-клоунов не разговаривала, они всплескивают руками: „Боже мой, ты живешь в Барселоне?“ Из серии - как ты там выживаешь вообще? Ужас какой. Потому что многие пробовали приезжать в Барселону.

Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что в Испании, в Барселоне, это запрещено. Музыкантам попроще, у них есть хотя бы возможность получить разрешение. А клоуны - это такие страшные террористы, которым не дают даже разрешения на работу на улицу (смеется). Но мы, будучи поставленные в такие сложные условия,просто стали очень много работать. Мы сделали много спектаклей. И на русском, и на испанском, и без слов. И, наверное, это нас как-то эмоционально подбодрило.

Тем не менее, вы нашли возможность творить, делать свою работу. Если в Барселоне так сложно, что вас с мужем держит там?

Артисты, которые сюда когда-то приехали, стараются максимально быстро уехать (смеется). Меня ничего не держит. Я все время мужу „капаю“, что надо из Каталонии перемещаться, хотя бы, в Валенсию, которую я очень люблю. Город, мне кажется, посвободнее, пошире, нет этого каталонского сепаратизма и т.д. Конечно, в планах есть вообще переезд в другую страну. Но муж у меня сейчас мыслит более здраво. Он задает вопрос „а на что мы будем жить?“. Все–таки,здесь мы более устойчиво стоим на ногах, я начала здесь активно заниматься съемками, все-таки барселонская и около барселонская публика нас уже знает. Можно делать спектакли, проекты, сниматься в кино и сериалах. Но то, что однозначно нужно переезжать, это однозначно. Зачем это мучение?

Если будете выбирать страну, будете выбирать такую же теплую? или рассматриваете и северную Европу?

Я вообще не стала бы говорить про Европу, если честно.

Вернемся к спектаклю. Каким составам вы приезжаете в Эстонию?

Я приезжаю с моим мужем и с техником, потому что у нас довольно интересно выстроен спектакль в техническом плане - музыкальное сопровождение, видеоряд, световые решения. У техника есть некоторые личные сложности, но мы за него боремся и будем бороться до конца. Хотим, чтобы он поехал с нами. И хочу упомянуть ребят из StageProduction (продюсерский центр, который организовывает гастроли - ред.), которые, несмотря на все проблемы, которые есть, тоже борются за нас, потому что понимают, насколько это важно. Это авторский проект, очень личный. И поэтому каждый человек, который был тут задействован, так или иначе приложил руку, мне важен. Поэтому будем сражаться до последнего и, надеюсь, приедем в Эстонию в полном составе!

Когда родился этот спектакль? Почему именно Гаршин? Возили ли вы его еще куда-то?