За рубежом
05.02.2024, 20:30

ВИДЕО | У короля Карла III обнаружен рак

 

Букингемский дворец объявил, что король Карл III лечится от раковой опухоли, передает BBC.

На время лечения он продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Как сказано в заявлении дворца, король „остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме.

Представитель короля не раскрыл тип рака, которым тот болен, но подчернул, что это не рак простаты.

На прошлой неделе король выписался из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце эту патологию называли неопасной.

RusDelfi
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