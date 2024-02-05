Битва за Арктику? Почему Норвегия и Дания помогают Украине в войне с Россией

„Норвегия имеет развитый военно-промышленный комплекс, поэтому не только стремится помогать Украине, но и имеет возможность делать это. Это крупный производитель компонентов систем ПВО и ракет к ним, артиллерийских боеприпасов“, — говорит украинский дипломат.

Поэтому Норвегия заинтересована в преодолении российской военной угрозы сейчас, а главное — имеет необходимые для украинской армии ресурсы.

„Для относительно небольшой по численности населения Норвегии критически важным является сохранение уважения к международному праву и суверенитету государств“, — отмечает временный поверенный в делах Украины в Норвегии Игорь Головченко.

По сути речь идет о разрушении мирового порядка, позволившего скандинавским странам мирно жить последние 80 лет и стать одними из самых развитых стран мира.

И Дания, и Норвегия имеют достаточно обширные территории, но в каждой стране проживает лишь по 5-6 млн жителей. Агрессия огромной по территории и населению России против гораздо меньшей Украины, которая сопровождается военными преступлениями, выглядит для них как попытка вернуться к ситуации, когда „большие государства“ снова будут навязывать маленьким странам свою волю.

Украинская служба Би-би-си разбиралась, каковы ключевые причины и при чем здесь борьба за Арктику, усилившаяся в последние 20 лет.

Но почему Норвегия и Дания, у которых нет такой истории конфликтов с Россией, даже опережают своих соседей в регионе по объему помощи Украине?

Эти страны не раз страдали от российских гибридных действий, например, российские военные самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство Швеции.

Если говорить о поддержке двух других скандинавских стран — Швеции и Финляндии — все понятнее. Обе имеют давнюю историю конфликтов с Россией, Финляндия в тяжелых войнах с СССР отстояла независимость.

Оба государства направили Украине миллиарды долларов. По данным Ukraine Support Tracker, созданного немецким Кильским институтом мировой экономики, Норвегия и Дания занимают пятое и шестое места после США, Германии, Великобритании и ЕС по объему военной помощи с начала российского вторжения.

„У жителей Дании есть такая вещь на уровне подсознания: если в мире произошло что-то неправильное, они хотят это исправить, приложить максимальные усилия, чтобы помочь жертве безосновательной агрессии защитить себя. Эмпатия здесь чувствуется везде“, — объясняет высокую поддержку посол Украины в Дании Андрей Яневский и добавляет, что в Дании, в отличие от некоторых других западных стран, не слышно политиков, которые ставят под сомнение целесообразность помощи Украине.

В Дании поддержка Украины также сейчас выглядит мощной. Согласно опросу центра Eurobarometer, 76% датчан в августе 2023 года поддерживали военную помощь Украине и обучение украинских военных. Только 19% были против.

Опрос Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR) в феврале 2023 года показал, что 7 из 10 норвежцев считают российское вторжение событием, которое разрушило норвежско-российские отношения на поколение вперед. Лишь чуть более 10% опрошенных считали, что Норвегия должна прекратить поставки вооружения украинской армии, а Украина — отказаться от части территорий ради мира.

„Норвежцы увидели, как гораздо большее и мощное, чем наша страна, государство атакует соседа, это их встревожило. Поддержка Украины — это, конечно, о поддержке украинцев, но речь идет в целом о поддержке малых государств в их отношениях с большими государствами, такими как Россия“, — объясняет Остхаген.

Старший исследователь норвежского Института Нансена Андреас Остхаген отмечает, что политика Норвегии обусловлена поддержкой прав человека и верховенства права, а также наличием границы с Россией.

В процентах от ВВП, выделенных на поддержку Украины, Норвегия вообще стала мировым лидером, потратив 1,6% ВВП. Дания также отправила 1,6% ВВП на помощь Украине, однако не только на двусторонней основе, но и через европейские фонды.

Норвегия в феврале 2023 года стала первой страной, утвердившей многолетнюю „программу Нансена“ для поддержки для Украины на 2023–2027 годы объемом более 7 млрд долларов США.

Норвегия предоставила Украине системы ПВО NASAMS, артиллерийские радары Arthur, противотанковые ракеты Hellfire, зенитные ракеты Mistral и многие другие виды вооружений. Вместе с Британией Норвегия сформировала коалицию по морской обороне Украины, а сотни норвежских инструкторов обучают украинских военных.

„Сейчас люди в Дании больше обращают внимания на все, что происходит вокруг Украины, стран Балтии, Финляндии. О гибридной войне и противодействии со стороны НАТО все больше говорят в медиа и в разговорах. Но есть люди, которые обеспокоены, но не видят, как эта динамика затрагивает их жизни“, — рассказывает исследовательница Датского института международных отношений Лин Александра Мортенсгаард.

В мае 2023 года Дания обнародовала новую стратегию безопасности и внешней политики, в которой признала, что недостаточно серьезно воспринимала угрозу со стороны России.

„Россия не представляет прямой угрозы для Дании в том смысле, что они собираются вторгнуться в любую часть королевства, но риск войны все равно существует. Дания является страной НАТО, и если любая другая страна НАТО подвергнется нападению со стороны России, Дании также придется начать войну, а датские города окажутся на линии огня“, — объясняет Андерс Пак Нильсен.

Еще один фактор — обязательства, которые накладывает на Данию членство в НАТО.

„Правительство Дании понимает, какой ущерб будет нанесен безопасности Европы, если Россия выиграет эту войну“, — отмечает он.

Одной из первых Дания начала вкладываться в восстановление Украины, инвестировав 180 млн долларов в инфраструктурные проекты в Николаевской области.

Датские военные инструкторы обучают украинских военных в рамках программы Interflex. Дания передала Украине танки, боеприпасы, беспилотники — Андрей Яневский отмечает, что большинство этих вооружений страна не производит, а закупает за рубежом.

„С точки зрения государства, здесь все понимают — если, не дай бог, дать России победить в нашей войне, это будет падение того мирового порядка, в котором мы все привыкли жить. Они понимают, что их благополучие зависит в том числе от результатов этой войны“, — отмечает Андрей Яневский.

„Все военное сотрудничество между Россией и другими государствами в рамках Арктического совета было остановлено, экономические проекты, культурные связи и т. д. Сейчас можно говорить о существовании двух Арктик“, — говорит исследовательница из Датского института международных отношений Лин Александра Мортенсгаард.

После аннексии Крыма сотрудничество между участниками Арктического совета сократилось, а полномасштабное вторжение России вообще на некоторое время его парализовало.

Российские амбиции может профинансировать Китай, который в 2018 году объявил себя „околоарктическим государством“, задекларировал создание „Полярного Шелкового пути“ по Северному Ледовитому океану и начал закупать ледоколы.

Суда, плывущие из Шанхая в нидерландский порт Роттердам через Суэцкий канал, преодолевают более 20 тысяч км, а из Шанхая в Роттердам Северным морским путем — более 14 тысяч км.

Москва планирует развивать Северный морской путь, который пролегает через Северный Ледовитый Океан, как торговый маршрут между Европой и Азией. По сравнению с традиционным путем через Суэцкий канал он существенно сократит путь из Китая и других восточноазиатских государств в Северную и Западную Европу.

При Владимире Путине российские амбиции в Арктике приобрели новый размах. Символом возвращения активной политики стала высадка тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева на Северном полюсе в 2004 году. В 2010-х годах Россия построила в Арктике несколько новых военных баз с аэродромами.

Однако с 2000-х годов конкуренция в регионе начала резко расти. Арктика оказалась в эпицентре мировой политики из-за глобального потепления и уменьшения ледового покрова, что позволяет активизировать экономическую деятельность — например, торговое судоходство или добычу полезных ископаемых.

После холодной войны некоторое время в этом регионе царила атмосфера сотрудничества. В 1996 году восемь государств (США, Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) создали Арктический совет, который, в частности, должен был способствовать охране окружающей среды, культурному сотрудничеству и научным исследованиям.

Но есть еще один фактор, о котором мало вспоминают в Украине, — конфликтные отношения скандинавов с Россией в Арктике.

Дания играет важную роль в Арктике через автономную Гренландию.

„На Арктику в Дании обращают большое внимание и традиционно считают себя частью Севера и Арктического региона. Они не исключают в долгосрочной перспективе перехода к военному противостоянию, в том числе в Арктике. Но сейчас речь идет о гибридных атаках, операциях влияния со стороны России“, — говорит посол Украины в Дании Андрей Яневский.

Все это накладывается на давние территориальные споры, которые существуют, в частности, между Данией и Россией.

Еще в декабре 2014 года Дания и Гренландия представили заявку в Комиссию ООН по морскому дну о принадлежности им 895 тыс. кв. км в Северном Ледовитом океане. Там говорилось, что Северный Полюс является продолжением континентального шельфа Гренландии.

Однако помимо Дании на подводный хребет Ломоносова и Северный полюс претендуют и Россия, которая говорит о связи хребта с российской территорией, и Канада — там официально считают хребет продолжением канадского шельфа. Это еще одна причина, почему российская война против Украины и ее попытки построить военную инфраструктуру в Арктике беспокоят Копенгаген.

Война России против Украины изменила отношение к России и в Норвегии, которая имеет с ней 219 км сухопутной границы.

Во времена холодной войны это была единственная непосредственная граница между СССР и странами НАТО, и Арктику рассматривали как возможную арену противостояния между враждебными лагерями. Однако после окончания холодной войны напряжение в регионе уменьшилось. В 2010 году странам даже удалось демаркировать морскую границу — спорную акваторию поделили поровну.

Ситуация начала ухудшаться в 2014 году с аннексией Крыма. Норвегия присоединилась к санкциям против России. Россия ответила санкциями против норвежских товаров, а находящийся под санкциями российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в апреле 2015 года посетил на вертолете норвежский архипелаг Шпицберген, воспользовавшись его особым правовым статусом. МИД Норвегии тогда вызвал российского посла.