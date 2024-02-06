МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Россия будущего - это мы, иноагенты“

Идея провести подобный форум родилась у петербургского оппозиционного политика Максима Резника – иноагента, вынужденного скрываться в Европе от уголовного преследования в России. Замысел в том, чтобы собрать на одной площадке не только статусных москвичей, которые кочуют с одного мероприятия на другое, но и пригласить менее известных активистов-иноагентов из регионов, обсудить общие проблемы и поговорить о политических стратегиях участия в выборах, которые проводятся в России в 2024 году.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году после протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве. Кремль посчитал, что выступления граждан против массовых фальсификаций результатов парламентских выборов 2011 года в пользу его карманной партии „Единая Россия“ инспирированы общественными организациями, получающими финансирование из США и Европы. Российские власти не допускают мысли о том, что народ может протестовать против несправедливости по собственной инициативе. Окружение Владимира Путина уверено в том, что к протестам людей подталкивают из Вашингтона и Брюсселя.