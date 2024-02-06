Мнение
06.02.2024, 10:02

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Россия будущего - это мы, иноагенты“

 
Сергей Ковальченко
журналист
Съезд российских "иноагентов" в Берлине, 2-3 февраля 2024 года.
Съезд российских "иноагентов" в Берлине, 2-3 февраля 2024 года.
ФОТО: Игорь Эйдман | Erakogu

Съезд россиян, объявленных властями своей страны иностранными агентами, прошел в Берлине 1-3 февраля 2024 года. Ставя людям оппозиционных взглядов клеймо иноагента, Кремль вряд ли рассчитывал на то, что своими руками создает новое политическое объединение, состоящее из очень разных людей. Но получилось именно так. Несмотря на некоторые шероховатости, процесс объединения начался, во что это все выльется, пока не очевидно. Ясно одно, мы увидели друг друга и начали диалог.

Идея провести подобный форум родилась у петербургского оппозиционного политика Максима Резника – иноагента, вынужденного скрываться в Европе от уголовного преследования в России. Замысел в том, чтобы собрать на одной площадке не только статусных москвичей, которые кочуют с одного мероприятия на другое, но и пригласить менее известных активистов-иноагентов из регионов, обсудить общие проблемы и поговорить о политических стратегиях участия в выборах, которые проводятся в России в 2024 году.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году после протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве. Кремль посчитал, что выступления граждан против массовых фальсификаций результатов парламентских выборов 2011 года в пользу его карманной партии „Единая Россия“ инспирированы общественными организациями, получающими финансирование из США и Европы. Российские власти не допускают мысли о том, что народ может протестовать против несправедливости по собственной инициативе. Окружение Владимира Путина уверено в том, что к протестам людей подталкивают из Вашингтона и Брюсселя.

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