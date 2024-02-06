МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Россия будущего - это мы, иноагенты“
Съезд россиян, объявленных властями своей страны иностранными агентами, прошел в Берлине 1-3 февраля 2024 года. Ставя людям оппозиционных взглядов клеймо иноагента, Кремль вряд ли рассчитывал на то, что своими руками создает новое политическое объединение, состоящее из очень разных людей. Но получилось именно так. Несмотря на некоторые шероховатости, процесс объединения начался, во что это все выльется, пока не очевидно. Ясно одно, мы увидели друг друга и начали диалог.
Идея провести подобный форум родилась у петербургского оппозиционного политика Максима Резника – иноагента, вынужденного скрываться в Европе от уголовного преследования в России. Замысел в том, чтобы собрать на одной площадке не только статусных москвичей, которые кочуют с одного мероприятия на другое, но и пригласить менее известных активистов-иноагентов из регионов, обсудить общие проблемы и поговорить о политических стратегиях участия в выборах, которые проводятся в России в 2024 году.