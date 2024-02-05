Венедиктов: Надеждин вытеснил Навального, может, это хорошо для Кремля?

„Конечно, он часть системы, - говорит Венедиктов.- Но надо вообще признать, что в России смена власти всегда происходит изнутри системы. Что, Михаил Горбачев не был частью системы? А Борис Ельцин, кандидат в члены политбюро? А что, Владимир Владимирович не был частью системы? Директор ФСБ, глава администрации, начальник контрольного управления. Я уж не говорю о должности помощника Собчака. Конечно, система реформаторов или контр реформаторов работает с своими. А какие-то непонятные люди - они быстро съедаются. Это работает, начиная с Ленина. Товарищ Сталин не был ли частью системы? Поэтому я думаю, что когда Надеждин пришел и сказал, что решил попробовать, ему сказали „да пусть идет“. А потом - бабах! И Они вынуждены корректировать свою тактику“.

Если гипотетически предположить, что Надеждина допустят, то будут ли иметь значение те цифры, которые он наберет на выборах? „Все эти опросы и исследования - открытые и закрытые - они все на столе у тех, кто находится во главе этой системы. Они видят реальную картину. Скажу больше - в 2013 году на выборах мэра цифра 25 процентов у Навального была известна всем - от Кремля до ФСБ и мэрии. У них сейчас совершенно другая задача. Не оценить Надеждина, а продать победу Путину. Они обслуживают Путина, а не Надеждина. Вот он получит 15 или 16 процентов, тогда они и разберутся по мере поступления. Но если ставить деньги - я бы поставил минимум 100 рублей на то, что его не зарегистрируют. А зачем? Люди выйдут на площадь? Нет. Они собираются выйти в полдень на голосование [в качестве протеста] - так они и так выйдут. Это не меняет ничего. При этом сейчас он в общественном мнении либералов вытеснил Навального. Все сравнивают Надеждин - Путин, а вы сравните Надеждин - Навальный! Он вытеснил Навального. Может, это хорошо для Кремля?“.