ВИДЕО | Футболистка сборной Эстонии отличилась красивым голом за венгерский клуб
Нападающая женской сборной Эстонии по футболу Влада Кубасова помогла венгерскому клубу „Ференцварош“ одержать разгромную победу в товарищеском матче.
Кубасова, подписавшая в январе профессиональный контракт с венгерским клубом „Ференцварош“, оформила хет-трик (на 28, 32 и 45 минуте) в товарищеском матче против румынского клуба „Тимишоара“.
Один гол футболистки сборной Эстонии заслуживает отдельного внимания.
„Ференцварош“ одержал победу над „Тимишоарой“ со счетом 6:2. Кубасова начала матч в стартовом составе и была заменена на 70-й минут.
Кубасова - воспитанница ласнамяэского „Аякса“ и большую часть своей карьеры провела за таллиннскую „Левадию“ (2011-2018), затем уехала в Италию, где выступала за „Наполи“ и „Комо“. Летом прошлого года она перешла во „Флору“ и стала чемпионкой Эстонии.
За сборную Эстонии Влада Кубасова провела 65 матчей и забила 10 голов.
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