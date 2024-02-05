Российские СМИ обвинили Эстонию в закрытии погранпункта в Ивангороде

Так, „Кингисепп Сегодня “ даже ссылаясь на Delfi, искажает суть: „Последний автомобиль – грузовик с эстонскими номерами – эстонские пограничники впустили в страну за час до полуночи накануне, 31 января. После этого на границе началась установка заграждений, передает Delfi“. С аналогичными заголовками вышли и другие издания.

Причем в тексте новостей все может быть относительно правдиво. „По сведениям издания, Эстония закрыла погранпереход из-за решения России начать реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска „Ивангород“. Ожидается, что переход Нарва-Ивангород будет закрыт для транспортных средств до конца 2025 года“, – пишет, например, деловое СМИ из Татарстана „БИЗНЕС Online“.

Читайте об этом подробнее на dv.ее.

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