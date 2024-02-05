Российские СМИ обвинили Эстонию в закрытии погранпункта в Ивангороде(13)
Заголовки российских медиа исказили новость о закрытии границы до прямо противоположной. По их версии, это Эстония „закрыла“ или даже „запретила“ проезд по мосту „Дружбы“. Об этом пишет dv.ee.
Так, „Кингисепп Сегодня“ даже ссылаясь на Delfi, искажает суть: „Последний автомобиль – грузовик с эстонскими номерами – эстонские пограничники впустили в страну за час до полуночи накануне, 31 января. После этого на границе началась установка заграждений, передает Delfi“. С аналогичными заголовками вышли и другие издания.
Причем в тексте новостей все может быть относительно правдиво. „По сведениям издания, Эстония закрыла погранпереход из-за решения России начать реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска „Ивангород“. Ожидается, что переход Нарва-Ивангород будет закрыт для транспортных средств до конца 2025 года“, – пишет, например, деловое СМИ из Татарстана „БИЗНЕС Online“.
Читайте об этом подробнее на dv.ее.
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