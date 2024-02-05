Финляндия собираются продлить закрытие границы с Россией

Издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщает о том, что правительство собирается продлить закрытие границы между Финляндией и Россией.

Как утверждает издание, это решение будет принято на заседании Госсовета в четверг.

Согласно последнему решению правительства, восточная граница пока остается закрытой до 11 февраля. Впервые границу закрыли в ноябре 2023 года.

Премьер-министр Петтери Орпо (КП) еще в выходные в утреннем телеэфире Yle заявил, что снять ограничения пока невозможно.

В то же время заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс в понедельник заявил в эфире Yle, что, по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран находятся на российской стороне вблизи границы и ждут удобного случая, чтобы постараться попасть в Финляндию.

Тем не менее, постоянное продление сроков закрытия границы в долгосрочной перспективе не является устойчивым решением. Согласно информации IS, МВД готовит новые законопроекты, которые должны помочь разрешить ситуацию на границе. Однако законодательные изменения требуют тщательной подготовки.

Министерство в спешке готовит различные меры. В то же время ожидается, что незаконные попытки пересечения границы будут происходить все чаще, когда начнется весна. Сейчас правительство всерьез обдумывает вариант разворачивать прибывающих прямо на границе, – сообщает IS анонимный источник из правительства.

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