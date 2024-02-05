ФОТО | Семь гимназий Вирумаа теперь будут принимать вступительные экзамены в один день и по одной системе

На мероприятии присутствовали министр образования и науки Кристина Каллас, председатель RKAS Тармо Леппоя, председатель правления Nordlin Ehitus Уло Ольдер, мэр Нарвы Яан Тоотс. Все они поздравили Эстонскую гимназию и основную школу с началом работы в новом помещении.

Суть подписанного договора заключается в том, что гимназии, от Раквере до Нарвы, организуют общий прием документов и экзамен выпускников основных школ.

Татьяна Айт, директор Йыхвиской гимназии сказала RusDelfi, что благодаря такому сотрудничеству будет один день для экзамена, одна система, у учеников будет меньше стресса и напряжения. „Все будут знать, что система в Вирумаа везде одинаковая, они в один день могут пробовать поступать во все семь гимназий“, - уточнила Татьяна Айт.

„Я верю, что дети справятся, но хочется напомнить, что эстонский нужен не только для того, чтобы сдать экзамен, но и чтобы на нем спокойно учиться и общаться“, - дополнила она.

Ирене Кяосаар рассказала, что в этом году и, возможно, в ближайшие пару лет сохранится небольшой конкурс в гимназии. Например, в Нарвской гимназии есть 180 мест, в Эстонской гимназии - 80 мест, то есть всего 260 мест для желающих молодых людей продолжать обучение в Нарве на гимназической ступени. Выпускников девятых классов при этом этой весной ожидается больше. Но есть еще и гимназии в соседних городах. „По демографической ситуации сейчас учеников больше, чем мест, но уже через два-три года будет примерно столько же мест, сколько и учеников, а потом есть вероятность, что учеников станет даже меньше,“ - сказала Кяосаар.