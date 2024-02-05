ФОТО | Семь гимназий Вирумаа теперь будут принимать вступительные экзамены в один день и по одной системе
Сегодня, 5 февраля, в Нарве семь государственных гимназий Вирумаа подписали договор о совместном сотрудничестве в сфере набора учащихся. Подписание договора состоялось в новом здании Эстонской гимназии. После этого прошло торжественное открытие зданий школы и гимназии, а также для желающих была организована экскурсия.
На мероприятии присутствовали министр образования и науки Кристина Каллас, председатель RKAS Тармо Леппоя, председатель правления Nordlin Ehitus Уло Ольдер, мэр Нарвы Яан Тоотс. Все они поздравили Эстонскую гимназию и основную школу с началом работы в новом помещении.
Суть подписанного договора заключается в том, что гимназии, от Раквере до Нарвы, организуют общий прием документов и экзамен выпускников основных школ.
Татьяна Айт, директор Йыхвиской гимназии сказала RusDelfi, что благодаря такому сотрудничеству будет один день для экзамена, одна система, у учеников будет меньше стресса и напряжения. „Все будут знать, что система в Вирумаа везде одинаковая, они в один день могут пробовать поступать во все семь гимназий“, - уточнила Татьяна Айт.
„Я верю, что дети справятся, но хочется напомнить, что эстонский нужен не только для того, чтобы сдать экзамен, но и чтобы на нем спокойно учиться и общаться“, - дополнила она.
Ирене Кяосаар рассказала, что в этом году и, возможно, в ближайшие пару лет сохранится небольшой конкурс в гимназии. Например, в Нарвской гимназии есть 180 мест, в Эстонской гимназии - 80 мест, то есть всего 260 мест для желающих молодых людей продолжать обучение в Нарве на гимназической ступени. Выпускников девятых классов при этом этой весной ожидается больше. Но есть еще и гимназии в соседних городах. „По демографической ситуации сейчас учеников больше, чем мест, но уже через два-три года будет примерно столько же мест, сколько и учеников, а потом есть вероятность, что учеников станет даже меньше,“ - сказала Кяосаар.
Кристина Каллас напомнила, что в Эстонии работает 158 гимназий, из них 26 - это государственные. „Например, в Тарту гимназии относятся к местному самоуправлению, уже несколько лет они принимают учеников по единой системе, государство решило, что в Вирумаа мы также создаем единую систему“, - сказала министр образования и науки. Если дети захотят поступать в Таллиннские или Тартуские гимназии, то им нужно будет делать это по их правилам, а в гимназии Вирумаа теперь будут одни требования и одна система поступления.
Сейчас под патронажем государства проходит планирование и строительство пяти школ в Ида-Вирумаа. Их планируют строить на деньги Евросоюза, а не на деньги налогоплательщиков. Одна из них будет открыта в Нарве. После перехода на эстоноязычное образование и как только сеть школ будет оптимизирована, школы, которые сейчас находятся под управлением государства, станут муниципальными, рассказала Каллас.
Министр также заметила, что уровень гимназий должен быть одинаковым. „Это академическое образование, нужно держать академический уровень, не должно быть так, что в одну гимназию можно поступить только с пятерками, а в другую - и с тройками можно, - сказала Каллас. - Сначала нужно сдать „порог“, а потом сдать другие экзамены, в зависимости от уклона гимназии“. По планам выпускники девятых классов сначала будут сдавать эстонский язык и математику, и эти результаты экзаменов будут использованы для поступления в гимназию как пороговые, а дальше - зависит от профиля гимназии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.