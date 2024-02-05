Выходные на границе: 14 иностранцев не впустили в Эстонию, еще один ехал с поддельными документами, а другой нарушил визовые правила

В выходные на пограничном пункте Нарва-1 один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Мужчина был оштрафован, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Также в эти выходные был проверен гражданин Молдовы, въезжавший в Эстонию, выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документы были изъяты, а мужчина возвращен в Россию.

За выходные на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию семь россиян, трех молдаван, по одному гражданину Грузии, Украины, Сербии и Кореи. Чаще всего причиной блокировки было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.