Говорил ли Трамп, что теракт 11 сентября — „дело рук США“?
В конце января 2024 года в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что экс-президент США якобы заявил о причастности американских властей к атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке. Мы проверили, говорил ли такое политик.
11 сентября 2001 года несколько групп террористов захватили четыре пассажирских лайнера, двумя из которых протаранили небоскрёбы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. В свежих публикациях утверждается, что во время встречи с избирателями Дональд Трамп, претендующий на участие в будущих выборах президента США, обвинил в совершении этого теракта, унёсшего жизни почти 3000 человек, американскую администрацию. Авторы Telegram-каналов приводят цитаты политика о том, что во время президентства ему „закрывали рот“ и что атаки „извне“, „как нам её показали“, не было, а сам теракт втянул Америку в войну на Ближнем Востоке, в ходе которой были убиты „миллионы людей“. При этом фразу „Атака 11 сентября — дело рук США“ многие авторы оформляют по-разному: где-то она выступает как заголовок (в кавычках или без), где-то — как отдельная цитата или начало речи Трампа. Некоторые блогеры так прокомментировали предполагаемое заявление политика: „А сколько лет нас убеждали, что всё это теории заговора… Или Трамп тоже теоретик заговоров?“Подобные посты опубликованы в Telegram-каналах „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (пост уже удалён; он успел собрать 1,4 млн просмотров), Colonelcassad (292 000), „КБ“ (247 000), „Рифмы и панчи“ (183 000), „Украина.ру“ (163 000), Voblya (151 000), „Шейх Тамир“ (137 000), „Иван Утенков“ (121 000), Gura Anton (93 000), „Клубный сервис“ (дважды: 80 000 и 77 000), „Open Ukraine| Открытая Украина“ (64 000), „Теория заговора“ (60 000), „Яков Кедми“ (59 000), „Потерянное прошлое“ (56 000), „The Экономист“ (55 000), „Мировой заговор“ (52 000), „Карнаухов“ (50 000), „Пономарь“ (45 000), Babchenko (42 000 на момент удаления), „Кучера“ (34 000) и др. В эфире радио „Комсомольская правда“ политолог Кирилл Коктыш предположил, что заявление о виновности США в теракте 2001 года (на сайте ошибочно указан 2021 год) — это хитрый ход, гарантирующий Трампу безопасность в предвыборной гонке. Аналогичные материалы вышли на сайтах газеты „Московский комсомолец“ и телеканала „Москва 24“. Также о заявлении Трампа рассказали в соцсетях телеканала „Царьград“ („ВКонтакте“, „Одноклассники“, „Дзен“ и Telegram), на сайтах телеканала „Беларусь 1“, EADaily, „Татар-информ“ и „Утренний юг“, в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и на „Пикабу“.
В большинстве упомянутых выше публикаций приводится видеозапись выступления Трампа, которое, согласно надписям в кадре, проходило в городе Лакония, штат Нью-Гэмпшир. 22 января там на самом деле состоялось предвыборное мероприятие политика. Виральный ролик длится 1 минуту 12 секунд, на записи Трамп говорит:
Мы хотели предотвратить появление террора в нашей стране. Но я не мог говорить об этом, потому что не хотел этого делать, а то на следующий день что-то произойдёт. Так что я четыре года держал рот на замке на эту конкретную тему, но теперь я говорю об этом постоянно. У нас не было никаких [террористических] атак. У нас не было Всемирного торгового центра. У нас не было таких терактов, которые вы видели и, конечно, видите в других странах. И, кстати, сейчас мы снова ввязываемся в события на Ближнем Востоке. Посмотрите, что происходит. Вы ввязываетесь, и вот мы опять на Ближнем Востоке. Мы потратили $9 трлн, убили миллионы людей, как с нашей, так и с их стороны — миллионы людей и $9 трлн! И что мы получили? Ничего, просто ничего. Вы получили смерть, кровь и больше ничего. Как говорится, мы просто потратили нашу кровь и наше сокровище — наши кровь и сокровище. А наша кровь важнее нашего сокровища, и это позор. Просто позор. (Выкрик из зала про ИГИЛ.) Я победил ИГИЛ, ты прав. Спасибо, что подсказал мне это. Ты прав. (Смеётся.) Я как раз к этому и шёл, но он очень хорош! Он очень сообразительный, спасибо! (Смеётся.) Да, мы к чертям разгромили ИГИЛ. Предполагалось, что на это уйдёт от четырёх до пяти лет. Мы справились с этим за, я бы сказал, четыре месяца. Четыре месяца! 100% халифата ИГИЛ…
В своей речи Трамп не произносил фразу „Атака 11 сентября — дело рук США“. Распространяемая по Сети цитата представляет собой искажённый перевод отрывка из выступления экс-президента.
В оригинале Трамп не говорил, что ему закрывали рот, — по его же собственным словам, он сам не хотел высказываться на тему терроризма во время своего президентского срока. Кроме того, фрагмент распространяемой цитаты о том, что атаки на башни-близнецы не было и что в этом не участвовали другие страны, также не соответствует действительности, поскольку фраза была вырвана из контекста и неверно переведена — политик имел в виду, что за то время, которое он занимал должность президента, в стране не произошло крупных терактов. Убедиться, что тезис Трампа состоял именно в этом, можно, изучив записи полного выступления, опубликованные CNN, CNBC, C-SPAN, The National Desk и другими СМИ.
За пару минут до вирального фрагмента Трамп критиковал действующего главу государства Джо Байдена и его администрацию, а также свою соперницу на праймериз Республиканской партии Никки Хейли за их взгляды на проблему обеспечения безопасности американских границ. По словам экс-президента, наркокартели начали в США войну, в результате которой от засилья наркотиков гибнет множество граждан. Непосредственно перед фрагментом, который стал вирусным, Трамп сказал:
Когда я четыре года был [в Овальном кабинете], мне очень хотелось высказаться. У нас не было терроризма, не было [террористических] атак — ничего не было. У нас был запрет Трампа на въезд — мы зовём его запретом на терроризм.
Что касается реальных заявлений Трампа, то в них содержится немало искажений. Например, политик не первый раз утверждает, что за четыре года его президентства в США не произошло ни одной террористической атаки. Ранее этот тезис уже разбирали журналисты CNN и The Washington Post: на самом деле с 2017 по 2021 год на территории страны было совершено несколько терактов, включая нападения исламских экстремистов. Более того, сам Трамп в своём послании к Конгрессу 2018 года упоминал два нападения, произошедшие в декабре 2017-го в Нью-Йорке. Приводимая бывшим президентом сумма в $9 трлн, якобы потраченная на военные операции на Ближнем Востоке, также неоднократно ставилась под сомнение, поскольку существуют разные экспертные оценки (при этом ранее в похожем контексте политик заявлял о $6 трлн и $7 трлн). Говорить о полной победе над ИГИЛ за четыре месяца, как утверждает Трамп (ранее он упоминал другие временные оценки), также не приходится: эта экстремистская организация продолжает совершать атаки в разных странах. Так, по данным мониторинговой службы BBC, с 1 января по 30 ноября 2023 года „Исламское государство“ взяло на себя ответственность за 838 терактов по всему миру (за тот же период предыдущего года их было 1811).
Распространяемый в Сети отрывок вырезан из записи выступления Трампа, опубликованной политиком на видеохостинге Rumble. В левом нижнем углу стоит логотип и название протрамповского аккаунта The Storm Has Arrived (@TheStormRedux) в соцсети X. Там видео разместили 23 января в 06:00 по московскому времени. Однако в подписи к ролику в исходной публикации, вопреки более поздним русскоязычным постам, ничего не говорилось об 11 сентября — автор написал лишь о высказываниях экс-президента про Ближний Восток.
Наиболее ранний пост на русском языке, в котором рассказывается о якобы сделанном Трампом заявлении и который отследило „Проверено“, появился 23 января в 18:48 в Telegram-канале Tarik Nezalejko️ (226 000 просмотров). Ранее этот канал неоднократно упоминался в наших разборах. Хотя сообщения о высказывании Трампа разбирали фактчекеры из Грузии, Франции, Италии и США (Snopes, Lead Stories), все приводимые ими примеры были опубликованы позднее поста Tarik Nezalejko️, а некоторые и вовсе были его переводом. „Проверено“ также не нашло более ранних англоязычных постов на эту тему.
Таким образом, сообщения о том, что Трамп обвинил власти США в подрыве башен-близнецов, ложны и содержат сразу три вида дезинформации. Во-первых, фраза „Атака 11 сентября — дело рук США“ в речи политика не звучала ни в каком виде. Во-вторых, в многочисленных новостных заметках и постах приводится неточный перевод слов экс-президента, в результате чего его подлинные слова были искажены. В-третьих, реальная цитата была вырвана из контекста — Трамп имел в виду, что во время его президентского срока не было трагедии того же масштаба, что 11 сентября 2001 года. Вполне возможно, что изначально ошибка возникла на русском языке из-за недостаточно хорошего понимания англоязычной речи или же намеренного искажения.
Итог: Неправда