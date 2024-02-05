Говорил ли Трамп, что теракт 11 сентября — „дело рук США“?

Мы хотели предотвратить появление террора в нашей стране. Но я не мог говорить об этом, потому что не хотел этого делать, а то на следующий день что-то произойдёт. Так что я четыре года держал рот на замке на эту конкретную тему, но теперь я говорю об этом постоянно. У нас не было никаких [террористических] атак. У нас не было Всемирного торгового центра. У нас не было таких терактов, которые вы видели и, конечно, видите в других странах. И, кстати, сейчас мы снова ввязываемся в события на Ближнем Востоке. Посмотрите, что происходит. Вы ввязываетесь, и вот мы опять на Ближнем Востоке. Мы потратили $9 трлн, убили миллионы людей, как с нашей, так и с их стороны — миллионы людей и $9 трлн! И что мы получили? Ничего, просто ничего. Вы получили смерть, кровь и больше ничего. Как говорится, мы просто потратили нашу кровь и наше сокровище — наши кровь и сокровище. А наша кровь важнее нашего сокровища, и это позор. Просто позор. (Выкрик из зала про ИГИЛ.) Я победил ИГИЛ, ты прав. Спасибо, что подсказал мне это. Ты прав. (Смеётся.) Я как раз к этому и шёл, но он очень хорош! Он очень сообразительный, спасибо! (Смеётся.) Да, мы к чертям разгромили ИГИЛ. Предполагалось, что на это уйдёт от четырёх до пяти лет. Мы справились с этим за, я бы сказал, четыре месяца. Четыре месяца! 100% халифата ИГИЛ…