Politico: 13-й пакет санкций ЕС против России будет носить „символический“ характер

В ноябре прошлого года Financial Times писала, что страны ЕС обсуждают предложение Чехии ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Власти Чехии считают, что российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне. Чехия также предложила принимать от дипломатов из РФ при оформлении виз и ВНЖ только биометрические паспорта, которые сложнее подделать. Такое предложение Прага объясняет борьбой с предполагаемыми агентами российской разведки.

Не вводить санкции против российского алюминия призывали власти ЕС пять европейских промышленных организаций — Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Германии, Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond). По их мнению, эти ограничения могут привести к закрытию тысяч европейских компаний.