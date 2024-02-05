Politico: 13-й пакет санкций ЕС против России будет носить „символический“ характер(5)
В рамках нового, 13-го пакета санкций Евросоюза против России обсуждается идея ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Politico.
Издание называет это предложение „давней просьбой Чехии“. Однако, как отмечает Politico, ввести это ограничение будет непросто, так как поездки внутри шенгенской зоны чаще всего никак не контролируются.
13-й пакет санкций планируется представить к 24 февраля 2024 года — второй годовщине российского вторжения в Украину.
Politico отмечает, что в него в основном войдут новые ограничения в отношении людей, чьи активы в ЕС будут заморожены, а также „запрет большему числу компаний экспортировать товары двойного назначения“. Запрета на импорт российского алюминия в 13-м пакете санкций не будет, пишет издание, но некоторые страны ЕС хотели бы рассмотреть этот вопрос для следующих санкционных пакетов.
Европейские дипломаты в беседе с изданием назвали 13-й пакет санкций „символическим“, так как для согласования „чего-то большего“ необходимо больше времени.
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