„Яндекс“ объявил о разделе компании. Сделку не могли совершить с 2022 года

„С февраля 2022 года перед группой „Яндекс“ и нашей командой стоят исключительные задачи. Мы считаем, что нашли наилучшее решение для наших акционеров, наших команд и наших пользователей в этих чрезвычайных обстоятельствах“, — заявил председатель совета директоров Yandex N.V Джон Бойнтон.

Как минимум половина из 475 млрд рублей будет оплачена наличными, остальное — акциями голландской Yandex N.V. класса „а“, говорится в пресс-релизе компании.

Команда менеджеров „Яндекса“ сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан „Фонд менеджеров“, который получит специальные права при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров.

Кроме менеджеров „Яндекса“ в консорциуме будет четыре пайщика без контролирующих долей — структура группы „Лукойл“, а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, директора депозитария „Инфинитум“ Павла Прасса и предпринимателя Александра Рязанова (в 2001-2006 годы был зампредправления „Газпрома“).

Основным владельцем МКАО „Яндекс“ станет „Консорциум.Первый“ из 50 человек во главе с менеджерами „Яндекса“. Среди них не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Как и ожидалось, „Яндекс“ сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, кроме зарубежных стартапов, созданных Воложем, а также дата-центра в Финляндии.

Головной компанией „Яндекса“ станет Международная компания акционерное общество (МКАО) с регистрацией в Калининградской области. Как отмечается в релизе, это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором „Яндекса“ останется Артем Савиновский.

Как сказано в пресс-релизе компании, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы — до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды „Яндекса“, за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen). Этой международной компанией будут управлять основатель „Яндекса“ Аркадий Волож и зарубежные акционеры.

„Яндекс“ без Потанина

О переговорах о разделении „Яндекса“ на две части — российскую и международную — стало известно осенью 2022 года. В это время в компанию пришел бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который на тот момент не находился под санкциями.

Согласно изначальному плану, зарубежный бизнес (беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы) хотел сохранить за собой основатель „Яндекса“ Волож, который давно жил в Израиле и надеялся построить большой международный бизнес. В июне 2022 года он попал под санкции, из-за чего был вынужден покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний „Яндекс“.

Однако в июле 2023 года Кудрин, который вел переговоры о разделе компании и поиске покупателей, также попал в санкционный список США, что затормозило сделку.

Сами переговоры о разделении компании проходили в закрытом режиме. Подробности об их ходе становились известны лишь из публикаций СМИ — главным образом, The Bell и „Медузы“ (первое признано в России „иноагентом“, а второе — „иноагентом“ и нежелательной организацией).

На протяжении последнего года главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в „Яндексе“ источники этих изданий называли основателя „Интерроса“ Владимира Потанина, совладельца „Лукойла“ Вагита Алекперова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина, а также группу ВТБ, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии „Новые люди“ Алексея Нечаева, пенсионный фонд „Газфонд“ и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Часть инвесторов в сделке может представлять интересы миллиардера и друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, утверждали ряд источников.

Как отмечает The Bell, все эти претенденты находятся под теми или иными санкциями, поэтому среди объявленных покупателей „Яндекса“ их быть не могло.

Иностранные директора и акционеры „Яндекса“ могли одобрить сделку только с покупателями, не находящимися под санкциями. По данным источников The Bell, часть объявленных покупателей могут выступать посредниками.