ПОДКАСТ | Кирилл Набутов: еще в 1999 году мама моего друга сказала - Путин здесь навсегда(11)
Журналист Кирилл Набутов вел рейтинговые шоу на российском ТВ и снимал десятки документальных фильмов, работал на 12 Олимпиадах и комментировал матчи чемпионата Европы по футболу. В подкасте RusDelfi рассказал, чем он занимается после отъезда из России, как складывалась его карьера на звездном в ту пору телевидении и почему тогдашние передачи сейчас записать просто невозможно. Слушайте интервью!
Когда-то в детстве Кирилл много времени проводил в Эстонии, особенно на каникулах. Много лет спустя, после начала войны в Украине, страны Балтии вновь стали для журналиста домом. Теперь он живет в Риге. По его словам, в России до сих пор осталось много журналистов, которые против войны, но не хотят уезжать из-за потери в деньгах или статусе. У них антивоенная позиция, но не могут уехать по разным причинам, например, из-за пожилых родственников. О своем отъезде Набутов не жалеет. „Я регулярно думаю, как можно было бы поступить иначе. Если посчитать наши взгляды с женой, то суммарно отъезд сильно перевесит. Остаться в России означало играть на крапленых картах, на чужих колодах. У тебя нет шансов, ты будешь разбомблен полностью“, - сказал Кирилл Набутов в подкасте.
„Один мой знакомый родом из политической семьи. Они информированы по всем политическим процессам долгие годы. Когда в 1999 году возник молодой и энергичный Владимир Путин, который свободно общался, трезвый, улыбчивый, позитивный. Он многим нравился, в том числе записным демократам. Вот мама этого друга посмотрела по телевизору на Путина и сказала: сынок, этот человек навсегда. И она оказалась права. Она сразу все поняла“, - продолжил телеведущий проектов „Один день“, „Фактор страха“ и множества документальных фильмов. Слушайте передачу целиком!
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