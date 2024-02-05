ПОДКАСТ | Кирилл Набутов: еще в 1999 году мама моего друга сказала - Путин здесь навсегда

Когда-то в детстве Кирилл много времени проводил в Эстонии, особенно на каникулах. Много лет спустя, после начала войны в Украине, страны Балтии вновь стали для журналиста домом. Теперь он живет в Риге. По его словам, в России до сих пор осталось много журналистов, которые против войны, но не хотят уезжать из-за потери в деньгах или статусе. У них антивоенная позиция, но не могут уехать по разным причинам, например, из-за пожилых родственников. О своем отъезде Набутов не жалеет. „Я регулярно думаю, как можно было бы поступить иначе. Если посчитать наши взгляды с женой, то суммарно отъезд сильно перевесит. Остаться в России означало играть на крапленых картах, на чужих колодах. У тебя нет шансов, ты будешь разбомблен полностью“, - сказал Кирилл Набутов в подкасте.