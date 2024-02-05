Prisma в Ласнамяэ закрылась через два года после открытия

„Мы занимаем позицию лидера цен на эстонском рынке розничной торговли, так что открытие нового магазина Prisma, несомненно, стало долгожданным событием, – заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия в связи с открытием нового магазина в Ласнамяэ на Линнамяэ теэ, 95.

Официальное открытие Prisma на улице Линнамяэ было 19 августа 2021 года. В середине января 2024 года стало известно, что магазин закрывается. Главная причина - неудачное расположение на окраине Ласнамяэ. „В розничной торговле порой приходится принимать решения и о закрытии магазинов, если их расположение в современном формате не работает, - сообщается на официальном сайте торговой сети. - Всем сотрудникам магазина предлагается возможность продолжить работу в других таллиннских магазинах Prisma“.

Магазин проработал чуть больше двух лет. Судя по официальной информации, торговая площадь будет продана.

В 2020 году, в момент начала строительства, общий размер инвестиций составил 7,7 миллиона евро (без учета налога с оборота).

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