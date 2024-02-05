Ласнамяэ
05.02.2024, 13:10

Prisma в Ласнамяэ закрылась через два года после открытия

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Магазин открылся в 2021 году
Магазин открылся в 2021 году
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

С первого февраля магазин Prisma на Линнамяэ больше не работает. Торговая сеть открылась там лишь летом 2021 года.

„Мы занимаем позицию лидера цен на эстонском рынке розничной торговли, так что открытие нового магазина Prisma, несомненно, стало долгожданным событием, – заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия в связи с открытием нового магазина в Ласнамяэ на Линнамяэ теэ, 95.

Официальное открытие Prisma на улице Линнамяэ было 19 августа 2021 года. В середине января 2024 года стало известно, что магазин закрывается. Главная причина - неудачное расположение на окраине Ласнамяэ. „В розничной торговле порой приходится принимать решения и о закрытии магазинов, если их расположение в современном формате не работает, - сообщается на официальном сайте торговой сети. - Всем сотрудникам магазина предлагается возможность продолжить работу в других таллиннских магазинах Prisma“.

Магазин проработал чуть больше двух лет. Судя по официальной информации, торговая площадь будет продана.

В 2020 году, в момент начала строительства, общий размер инвестиций составил 7,7 миллиона евро (без учета налога с оборота).

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