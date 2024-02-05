ЦИК РФ насчитала 15,34% брака в подписях за выдвижение Надеждина в президенты. Это втрое больше допустимого

По словам Артемьева, сегодня рабочая группа ЦИК уведомила представителей Надеждина о предварительных результатах проверки подписей. „Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы“, — заявил изданию SotaVision пресс-секретарь штаба политика Павел Бурлаков.

По российским законам, регистрация кандидата возможна, если не более 5% сданных за него подписей признаны недействительными.

Официально ЦИК еще не объявляла о результатах проверки. Ожидается, что это будет сделано в среду, 7 февраля. Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что рабочая группа ЦИК, занимавшаяся проверкой подписей, не рекомендовала регистрировать Надеждина на выборах.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от партии „Союз правых сил“. В октябре прошлого года не представленная в российском парламенте партия „Гражданская инициатива“ выдвинула его кандидатом на президентские выборы. В основе программы Надеждина — прекращение боевых действий в Украине.

28 декабря ЦИК РФ разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку. Всего в России и за ее пределами, сообщали в штабе политика, были собраны более 200 тысяч автографов. 31 января Надеждин передал на проверку 105 тысяч подписей, отобранных его командой.

Пока что ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: Владимира Путина (в случае победы новый президентский срок станет для него уже пятым), представителя Компартии Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также Владислава Даванкова от партии „Новые люди“.

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