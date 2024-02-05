В Карелии разбился вертолет Ми-8 МЧС России

В Карелии во время полета над Онежским озером потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России. Связь с вертолетом пропала 4 февраля во время тренировочного полета, сообщает „Интерфакс“. Позднее обломки Ми-8 были обнаружены в озере в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров, передает „Медуза“.