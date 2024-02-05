Мужчина в майке и его обнаженная муза. В Эстонии идет фильм про скандального художника

Был такой французский художник – Пьер Боннар. Был уже позже импрессионистов, а рисовал предметно, так что ни к какому особенному течению не принадлежал. Видимо, был хорошим художником, во всяком случае, неплохо продавался. Писал пейзажи и женские портреты. Ну и не только портреты, разумеется. Если ты художник и у тебя сидит красивая натурщица, нужно иметь недюжинную силу воли, чтобы противостоять искушению её раздеть и написать голую. Ради искусства, всё исключительно ради искусства.

И вот с одной такой натурщицей, именем как будто бы Марта (в конце фильма выяснится, что это не так) Пьер Боннар и закрутил роман. Марта была не сильно против, и вскоре стали они, как говорилось в одной русской народной сказке для детей младшего дошкольного возраста, жить вдвоём. При этом у Боннара случались ещё порывы на стороне, какие-то с большей, какие-то с меньшей степенью успешности. Марта знала и терпела, или не обращала внимания, потому что была уверена, что в конечном итоге Пьер вернётся к ней. И возвращался, надо сказать. Даже когда в соперницы Марте попалась девушка раза в два её моложе, активная и разбирающаяся в живописи.

Это либо любовь, либо удобство. Что хотите говорите, а по любви люди могут начать встречаться, спать, даже жить вместе. А сохраняют они всё это, как мне кажется, в том случае, если им друг с другом удобно – в разных смыслах. Это может быть либо притёртость двух фигурок паззла друг к другу, либо даже наоборот – предельно индивидуальное существование частей, складывающееся в гармоническое целое с общей, например, нейтральной территорией.

У Боннаров как-то всё умудряется совмещаться. И даже в минуты самого своего тяжёлого душевного потрясения за весь фильм Марта находит себя в занятии, которому Пьер посвятил всю свою жизнь – она тоже начинает писать картины. Это не растворение себя в муже, мне кажется, это, скорее, какое-то переосмысление отношений, попытка понять его через его вид деятельности.