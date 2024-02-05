Мужчина в майке и его обнаженная муза. В Эстонии идет фильм про скандального художника
В эстонском прокате идет фильм про французского художника Пьера Боннара, который прожил долгую жизнь, был (не) верен одной женщине и, судя по тому, что мы увидели, любил в молодости расхаживать в майке, которую мы назвали бы алкоголичкой. Кинокритик П.И. Филимонов посмотрел это кино и поделился впечатлениями с читателями Delfi.
Был такой французский художник – Пьер Боннар. Был уже позже импрессионистов, а рисовал предметно, так что ни к какому особенному течению не принадлежал. Видимо, был хорошим художником, во всяком случае, неплохо продавался. Писал пейзажи и женские портреты. Ну и не только портреты, разумеется. Если ты художник и у тебя сидит красивая натурщица, нужно иметь недюжинную силу воли, чтобы противостоять искушению её раздеть и написать голую. Ради искусства, всё исключительно ради искусства.
И вот с одной такой натурщицей, именем как будто бы Марта (в конце фильма выяснится, что это не так) Пьер Боннар и закрутил роман. Марта была не сильно против, и вскоре стали они, как говорилось в одной русской народной сказке для детей младшего дошкольного возраста, жить вдвоём. При этом у Боннара случались ещё порывы на стороне, какие-то с большей, какие-то с меньшей степенью успешности. Марта знала и терпела, или не обращала внимания, потому что была уверена, что в конечном итоге Пьер вернётся к ней. И возвращался, надо сказать. Даже когда в соперницы Марте попалась девушка раза в два её моложе, активная и разбирающаяся в живописи.
Это либо любовь, либо удобство. Что хотите говорите, а по любви люди могут начать встречаться, спать, даже жить вместе. А сохраняют они всё это, как мне кажется, в том случае, если им друг с другом удобно – в разных смыслах. Это может быть либо притёртость двух фигурок паззла друг к другу, либо даже наоборот – предельно индивидуальное существование частей, складывающееся в гармоническое целое с общей, например, нейтральной территорией.
У Боннаров как-то всё умудряется совмещаться. И даже в минуты самого своего тяжёлого душевного потрясения за весь фильм Марта находит себя в занятии, которому Пьер посвятил всю свою жизнь – она тоже начинает писать картины. Это не растворение себя в муже, мне кажется, это, скорее, какое-то переосмысление отношений, попытка понять его через его вид деятельности.
Такая вот история почти про „жили они счастливо и умерли в один день“. Марта была музой, Пьер писал картины. Потом Марта тоже писала картины, потом снова не писала. При этом вокруг них, вне них и параллельно им существовал мир, шли какие-то войны, но всё это интересовало их минимально, и влияло на них не больше, чем приливы на Марсе. В самом деле, во время второй мировой войны Пьер и Марта жили в своём загородном доме и, такое ощущение, совсем не думали о том, что происходит где-то за его пределами. Ну, с продовольствием было похуже, но они справлялись.
Такая вот маленькая жизнь. И пусть Пьер Боннар не особенно вошёл в историю мировой живописи – хотя ну как нет, всё равно он упоминается во всевозможных справочниках, энциклопедиях и так далее, всё равно его полотна висят в музеях, пусть он, может быть, не придумал ничего особенно нового и не внёс какого-нибудь оригинального вклада - но он был счастлив – или так кажется по фильму – он нашёл тот баланс между личным и творческим, о котором так или иначе мечтают все люди, занимающиеся чем-то совершенно непрактичным, вроде живописи, литературы или изготовления кораблей в бутылках.
Спокойный фильм не без драматических моментов, как раз для того, чтобы поразмышлять о том, что предпочитаете вы – маленькую частную и безмятежную жизнь, наполненную маленьким частным творчеством, или, допустим, потрясения и отсутствие всяческих гарантий новаторов и вообще тех, кто несёт в мир искусства свежие ветры. Каждому, как говорится, своё.
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