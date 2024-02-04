Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к сегодняшнему дню удалось уничтожить 17 из 24 батальонов террористической организации ХАМАС. Такое заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал в воскресенье, 4 февраля, в ходе заседания военного кабинета в Тель-Авиве.

„Во-первых, требуется добиться сокращения числа батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе (город на границе с Египтом. - Ред.), и мы позаботимся и о них“, - цитирует израильского премьера онлайн-издание i24 News.

Ранее в ЦАХАЛ указывали, что в рядах ХАМАС на момент начала войны Израиля против этой террористической организации сражались 30 000 человек, распределенные в пять бригад, состоящих 24 батальонов, или 140 рот. В каждом батальоне насчитывалось более 1000 человек.

ЦАХАЛ продолжит зачистку на севере и в центре сектора Газа

Нетаньяху добавил, что после расформирования батальонов ХАМАС военные Израиля должны будут провести „зачищающие операции“, подобные тем, которые они осуществляют сейчас в виде „очень агрессивных рейдов“ на севере и в центре сектора Газа.

„В-третьих, необходимо нейтрализовать подземные туннели, что наши силы систематически делают в Хан-Юнисе и во всех частях сектора Газа, а это требует больше времени“, - продолжил Нетаньяху. Он в очередной раз подчеркнул, что Израиль не пойдет на окончание войны, пока не будут достигнуты все его цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных террористами людей и получение „обещания, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу Израилю“.

В завершении своего выступления Биньямин Нетаньяху указал, что „пришло время начать процесс замены БАПОР другими организациями, не запятнавшими себя поддержкой терроризма“, пишет i24 News.

Ожесточенные бои на юге сектора Газа

В последние дни продолжаются ожесточенные бои в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, в ходе этих столкновений было убито „множество террористов“.