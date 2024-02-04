Байден официально выиграл первые праймериз в своей новой президентской кампании

На голосовании членов Демократической партии в Южной Каролине, прошедшем 3 февраля, действующий президент США набрал большинство голосов, опередив других претендентов, в том числе члена палаты представителей от Миннесоты Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон.

Победа в Южной Каролине принесла Байдену первые голоса выборщиков от Демократической партии, которым в будущем на съезде предстоит определить претендента на пост президента США.

В январе демократы уже проводили праймериз в Нью-Гэмпшире, однако из-за разногласий между властями штата и руководством Демократической партии имя Джо Байдена не было включено в бюллетени для голосования. Несмотря на это Байден оказался в Нью-Гэмпшире самым популярным кандидатом.

Праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире в январе выиграл бывший президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, станет основным соперником Байдена.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.