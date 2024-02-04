В Риге литовец мочился в торговом центре и прославлял Россию. Что ему за это грозит?

В субботу около 14:00 охранники одного из рижских торговых центров заметили мужчину, который мочился в коридоре. Мужчина был задержан за нарушение порядка. На место была вызвана полиция.

Сотрудники Рижского отделения Госполиции выяснили, что мужчина является гражданином Литвы. Ранее он один раз попал в поле зрения полиции за административное правонарушение (устроил конфликт в самолете).

Отмечается, что гражданин Литвы во время задержания стал агрессивным, угрожал и выражал недовольство работой полиции. Мужчина также прославлял Россию и Владимира Путина и выразил желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и „навели порядок“.

Учитывая заявления мужчины, он был задержан в рамках уголовного производства и доставлен в Рижское восточное управление Госполиции.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, за которое законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Также в отношении мужчины возбуждено дело за „нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и работы учреждений, либо создание угрозы безопасности“, что влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 500 евро.

Задержанный мужчина в настоящее время находится в одиночной камере.

Госполиция напоминает, что „оправдание и героизация российских военных преступлений“ – это тяжкое преступление, на что полиция в Латвии реагирует с самым серьезным отношением.

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