Экс-посол Украины в ФРГ: Шольц мог бы встретиться с Путиным и заставить его прекратить войну

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вполне мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться убедить его прекратить войну против Украины, заявил в интервью немецкому телеканалу n-tv, обнародованном в субботу, 3 февраля, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник. На вопрос журналиста, не следует ли Шольцу провести такую встречу, Мельник, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Бразилии, ответил: „А почему господин Шольц не должен встречаться с Путиным? Ведь для этого не обязательно приглашать его в Германию на пиво или самому лететь в Москву. Даже в холодную войну бывали встречи, например в Исландии, где за закрытыми дверьми разговаривали без обиняков. Нужно найти убедительные аргументы, понятные Путину, пусть даже и такие, которые, возможно, дико звучат“.

„Я думаю, что Путин остается рационально мыслящим человеком. Возможно, есть пункты, которые, параллельно с усилением военного давления, наведут его на мысль, что будет лучше немедленно прекратить войну. Он по любому способен выдать российскому обществу как победу даже наихудшее поражение“, - продолжил экс-посол Украины в ФРГ.

Новые импульсы для дипломатии

По словам Андрея Мельника, для прекращения войны против Украины требуются новые серьезные импульсы в дипломатии. „Конечно, если Путину позвонить и поинтересоваться, не будет ли он столь любезен вывести наконец свои войска, то это не поможет. Нужна хитроумная стратегия, общий знаменатель, которые, естественно, должны быть тесно согласованы и с Украиной, поскольку нам не нужен новый беззубый компромисс наподобие Минских соглашений“, - подчеркнул Мельник.