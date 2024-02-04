NYT: перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких политиков обсуждать существование НАТО без США

Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в Североатлантический альянс слишком много сил и средств и даже грозил выходом его страны из НАТО. Немецкие политики опасаются, что в случае избрания на новый президентский срок Трамп попытается воплотить эту угрозу.

Сейчас, отмечает The New York Times, Германия занимает второе место после США по объему помощи Украине. В ситуации, когда Соединенные Штаты с конца 2023 года не могут утвердить бюджет, включающий в себя военную помощь Украине, Германия почти вдвое увеличила свои траты по этой статье до 8,5 миллиарда долларов в год.

Издание видит в таком обсуждении признаки „поразительного поворота мышления“, отмечая, что еще в 2023 году в НАТО говорили о новом единстве и новых общих целях на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

США играют лидирующую роль в НАТО с момента создания Североатлантического альянса после окончания Второй мировой войны. Предполагается, что члены альянса направляют на оборону не меньше 2% ВВП в год. Однако многие страны по разным причинам тратят меньше. США, в свою очередь, обеспечивают около 70% расходов НАТО, при этом формально все входящие в альянс страны имеют равное право голоса.

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