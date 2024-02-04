В Нарве пустует бесплатный городской каток. Почему?
В Нарве на улице Раквере, напротив спортцентра, с 2019 года в зимнее время делают каток с искусственным покрытием. Строительство катка несколько лет назад обошлось городу в 25000 евро. Но он не пользуется спросом у горожан и часто пустует. Недавно нарвитяне обсуждали эту тему в соцсетях и высказывали различные предположения. Gazeta.ee сделала обзор комментариев нарвитян и проверила некоторые предположения пользователей фейсбука.
Например то, что каток редко чистят или что трудно получить ключи от него, не так. На воротах катка указано, что ключ от него можно получить у администратора спортцентра. И, действительно, получить ключи у стойки администратора в понедельник утром оказалось делом нескольких секунд. Сам каток был отлично расчищен. И совершенно пуст.
На инфощите у катка указано, что работает он ежедневно, по рабочим дням с 8:00 до 22:00, а по выходным - с 8:00 до 21:00 часа. Рассчитан небольшой каток максимум на 20 человек, но, по словам сотрудников спортцентра, обычно катаются там совсем небольшие компании, да и то не каждый день, чаще всего приходят родители с детьми, которые только учатся кататься.
Когда каток с синтетическим льдом только-только открыли, предполагалось, что для него найдут оператора, который займется выдачей напрокат коньков, а также, возможно, продажей горячих напитков и булочек. Может быть, все дело в том, что в итоге оператора так и не нашли? Андрей Шилин, директор Нарвского спортцентра, который в настоящий момент управляет катком, рассказал журналисту: „Мы думали о том, чтобы организовать прокат коньков и все остальное, но проблема в том, что в самом спортцентре для этого нет места. Да и неудобно было бы катающимся каждый раз преодолевать значительное расстояние, чтобы дойти на коньках до катка“. По его мнению, к катку необходимо пристроить помещение для проката, но пока на это нет денег.
По мнению директора, главная причина, по которой бесплатным катком не слишком охотно пользуются, заключается также в том, что на искусственном полимерном льду лучше всего использовать специальные коньки - обычные довольно быстро тупятся.
К тому же площадь катка довольно маленькая, на нем особенно не разогнаться фигуристам, а хоккеистам запрещено использовать на катке шайбу, так как у него низкие борта и есть опасность, что вылетевшая наружу шайба врежется в случайного прохожего. Одним словом, ограничений много. И все же катком постоянно пользуются и начинающие спортсмены и те, кто живет поблизости, а расходы на его содержание невелики, подытожил директор.
Когда редакция Gazeta.ee выложила текст статьи на своей странице в фейсбуке, появились новые комментарии горожан, которые отвечали на вопрос журналиста, почему же катком не пользуются.
Например, одну из причин этого видят в непродуманном местоположение катка. „Общественный транспорт туда ходит через пень колоду, добираться неудобно, особенно в выходной день, - написала Ирина Орлова. - Машины у многих, но спецом везти ребенка школьника не все хотят. И надзора нет, все поставлено на самотек“.
„Были там, покрытие такое, что только на роликах кататься, и то они даже не поедут“, - добавил комментарий Павел Артемьев.
„Там даже 10 человек будут как селедки в банке...“ - отметил Илья Михайлов.
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