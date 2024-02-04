В Нарве пустует бесплатный городской каток. Почему?

Например то, что каток редко чистят или что трудно получить ключи от него, не так. На воротах катка указано, что ключ от него можно получить у администратора спортцентра. И, действительно, получить ключи у стойки администратора в понедельник утром оказалось делом нескольких секунд. Сам каток был отлично расчищен. И совершенно пуст.

На инфощите у катка указано, что работает он ежедневно, по рабочим дням с 8:00 до 22:00, а по выходным - с 8:00 до 21:00 часа. Рассчитан небольшой каток максимум на 20 человек, но, по словам сотрудников спортцентра, обычно катаются там совсем небольшие компании, да и то не каждый день, чаще всего приходят родители с детьми, которые только учатся кататься.

Когда каток с синтетическим льдом только-только открыли, предполагалось, что для него найдут оператора, который займется выдачей напрокат коньков, а также, возможно, продажей горячих напитков и булочек. Может быть, все дело в том, что в итоге оператора так и не нашли? Андрей Шилин, директор Нарвского спортцентра, который в настоящий момент управляет катком, рассказал журналисту: „Мы думали о том, чтобы организовать прокат коньков и все остальное, но проблема в том, что в самом спортцентре для этого нет места. Да и неудобно было бы катающимся каждый раз преодолевать значительное расстояние, чтобы дойти на коньках до катка“. По его мнению, к катку необходимо пристроить помещение для проката, но пока на это нет денег.

По мнению директора, главная причина, по которой бесплатным катком не слишком охотно пользуются, заключается также в том, что на искусственном полимерном льду лучше всего использовать специальные коньки - обычные довольно быстро тупятся.