Кристина Каллас: в Ида-Вирумаа легче найти эстонских учителей, с русскоязычными проблем больше

„Мы идем к единой школе. Конечно, невозможно механически соединить все школы и перемешать учеников с 1 сентября. Создание системы образования, в которой не будет разницы между школами, куда ходят русские и эстонские дети, происходит постепенно. Это может занять десять лет“, – сказала Кристина Каллас в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

„Например, в Кивиыли мы взяли под свое руководство все школы региона и строим единую школу. Переводим детей из бывшей русской школы в эстонскую и там строим единую школу. Такой же процесс проходит в Тапа. Самый большой вопрос с Таллинном: как в течение следующих 10 лет построить школьную сеть так, чтобы разделять детей по принципу родного домашнего языка? Мы ведем переговоры с Таллинном, но пока процессы идут не так быстро“, – отметила министр образования.

По данным, полученным от местных самоуправлений в январе, 1800 педагогов в школах и детсадах Эстонии не соответствуют требованиям к занимаемой ими должности. „Из них сегодня на курсах учатся 1090 человек. Среди 40%, которые не учатся, есть те, кто находятся на пенсии, и те, кто не собирается дальше работать“, – сказала она.

По прогнозу, с уходом части русских учителей средний уровень квалификации педагогов упадет, признала министр.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

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