Департамент здоровья выявил нарушение: акушерка Ида-Таллиннской центральной больницы заполняла историю болезни погибшего новорожденного от имени врача

В январе Eesti Ekspress писал о случае в Ида-Таллиннской центральной больнице: родители спустя четыре года так и не узнали, что стало причиной смерти их сына. Изучив больничные документы, семья обнаружила множество несоответствий и противоречий и подала жалобу в Департамент здоровья, который в том числе занимается надзором за деятельностью больниц.