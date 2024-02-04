04.02.2024, 10:10
Департамент здоровья выявил нарушение: акушерка Ида-Таллиннской центральной больницы заполняла историю болезни погибшего новорожденного от имени врача(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам руководителя юридического отдела Департамента здоровья Агне Ояссаар, входить в информационную систему под именем другого сотрудника не разрешается ни при каких обстоятельствах.
В январе Eesti Ekspress писал о случае в Ида-Таллиннской центральной больнице: родители спустя четыре года так и не узнали, что стало причиной смерти их сына. Изучив больничные документы, семья обнаружила множество несоответствий и противоречий и подала жалобу в Департамент здоровья, который в том числе занимается надзором за деятельностью больниц.