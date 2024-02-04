Эстонский Экспресс
04.02.2024, 10:10

Департамент здоровья выявил нарушение: акушерка Ида-Таллиннской центральной больницы заполняла историю болезни погибшего новорожденного от имени врача

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ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ: В ходе процедуры проверки, инициированной Департаментом здоровья, было выявлено, что документация, касающаяся новорожденного, находившегося в угрожающем жизни состоянии в Ида-Таллиннской центральной больнице в 2019 году, была невнятной и велась небрежно.
ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ: В ходе процедуры проверки, инициированной Департаментом здоровья, было выявлено, что документация, касающаяся новорожденного, находившегося в угрожающем жизни состоянии в Ида-Таллиннской центральной больнице в 2019 году, была невнятной и велась небрежно.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

По словам руководителя юридического отдела Департамента здоровья Агне Ояссаар, входить в информационную систему под именем другого сотрудника не разрешается ни при каких обстоятельствах.

В январе Eesti Ekspress писал о случае в Ида-Таллиннской центральной больнице: родители спустя четыре года так и не узнали, что стало причиной смерти их сына. Изучив больничные документы, семья обнаружила множество несоответствий и противоречий и подала жалобу в Департамент здоровья, который в том числе занимается надзором за деятельностью больниц.

Среди прочего, они обнаружили, что случившееся с их сыном было задокументировано педиатром, который не присутствовал на месте происшествия.

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