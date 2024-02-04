США и союзники вновь ударили по объектам хуситов в Йемене

Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Дании, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли новые удары по 36 объектам хуситов в 13 точках Йемена. Заявление о серии атак было опубликовано на сайте правительства Великобритании в субботу, 3 февраля.

Согласно тексту пресс-релиза, удары были нацелены „на объекты, связанные с глубоко размещенными хранилищами оружия, ракетными системами и пусковыми установками, системами ПВО и радарами“ хуситов.

Новые удары коалиции стали ответом на продолжающиеся „опасные и дестабилизирующие действия хуситов“, совершенные после предыдущих крупных атак США и союзников на объекты в Йемене 11 и 22 января, говорится в заявлении. Несмотря на понесенный урон, мятежники-хуситы продолжили атаки на суда в Красном море - 27 января они ударили по нефтяному танкеру Marlin Luanda в Красном море, эта атака отдельно отмечена в пресс-релизе.

При этом после атаки 27 января агентство Reuters сообщало, что танкер под флагом Маршалловых островов перевозил российское сырье, закупленное по цене ниже предельной, установленной санкциями Евросоюза и США в отношении РФ за ведение войны в Украине.

Запад призывает к деэскалации и стабильности в Красном море

Коалиция стран Запада ставит своей целью „снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море“, указано в заявлении о новой серии ударов. Вместе с тем союзники обратились к руководству хуситов, отметив, что „без колебаний продолжат защищать жизни и свободное движение“ торговых судов в Красном море от атак.

Лишь за день до этого США нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке. Это стало ответом на атаку дрона на американскую базу в Иордании, произошедшую 28 января. В результате налета на базу погибли трое американских военнослужащих, еще десятки получили ранения.