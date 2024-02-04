Страшная засуха и лесные пожары в Чили: минимум 46 человек погибли, 200 пропали без вести

В Чили в результате продолжающихся сильных лесных пожаров погибли как минимум 46 человек, и еще около 200 считаются пропавшими без вести. Эти числа привел в субботу, 3 февраля, президент страны Габриэль Борич. Он заявил, что количество жертв, вероятно, вырастет, так как пожары продолжаются.

По данным местного управления лесного хозяйства, только за 3 февраля по всей стране было зарегистрировано 143 лесных пожара, охвативших в сумме площадь около 21 тысячи гектаров. СМИ пишут о почти тысяче поврежденных зданий, особенно сильно пострадал курортный город Винья-дель-Мар на побережье страны в 120 км от столицы Чили, Сантьяго.

Пожарами также были серьезно повреждены дома в поселках Ла-Эстрелья и Навидад к юго-западу от столицы. Эвакуация прошла и в городе Пичилему на побережье - этот населенный пункт пользуется популярностью у серфингистов.

Последствия жары в других странах континента

По словам мэра Винья-дель-Мар Макарены Рипамонти, город сторкнулся с „беспрецедентной катастрофой“ - кризис такого масштаба никогда до этого не наблюдался в регионе, хотя серьезные лесные пожары часто случаются в Чили в это время года.

Другие страны Латинской Америки с конца января также страдают от сильной жары и ее последствий. В Аргентине на фоне засухи и высокой температуры огромный пожар разгорелся в национальном парке Лос-Алерсес - огонь уничтожил более трех тысяч гектаров территории парка.

В Латинской Америке - жара и засуха из-за Эль-Ниньо

Агентство AFP со ссылкой на экспертов пишет, что жара в регионе связана с погодным явлением Эль-Ниньо, или Южной осцилляцией. Мощные фазы Южной осцилляции происходят раз в несколько лет, во время них значительно снижаются колебания воздуха в атмосфере и циркуляция прибрежных вод в океане. Это может привести к различным последствиям по всему миру - от наводнений в Северной Америке до продолжительной засухи, которая уже несколько месяцев продолжается в Южной Америке. Ожидается, что Эль-Ниньо продлится как минимум до апреля.