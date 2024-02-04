ВИДЕО | Нарвский „Транс“ подписал еще одного грузинского футболиста

33-летний полузащитник Немсадзе стал третьим грузинским футболистом, перешедшим в нарвский „Транс“ этой зимой. Ранее с „Трансом“ подписал контракт грузинский защитник Шалва Бурджанадзе и полузащитник Закария Бегларишвили, который несколько лет назад получил эстонское гражданство.
Важа Немсадзе — опорный полузащитник, родился в Тбилиси, сын прославленного грузинского футболиста Георгия Немсадзе. Воспитанник тбилисского „Динамо“, поиграл за множество других грузинских клубов, последний — „Арагви“ Душети. Представлял свою страну на молодежном уровне (U19 и U21).
„Я очень взволнован, с нетерпением жду начала сезона. Я хочу показать и доказать, насколько хорошую команду мы собрали. С нетерпением жду начала сезона, чтобы показать и доказать, какая у нас собирается хорошая команда. Не знаю, топ-команда или пока нет, но определенно точно мы не будем аутсайдерами. Будем одной из тех команд, что постарается забраться как можно выше и попортить нервы всем фаворитам“, — сказал Немсадзе пресс-службе „Транса“.
Интервью с Важой Немсадзе читайте здесь.
Контракт с „Трансом“ подписан на 1 год, выступать за нарвский клуб Важа Немсадзе будет под номером 7.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.