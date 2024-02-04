ВИДЕО | Нарвский „Транс“ подписал еще одного грузинского футболиста

„Я очень взволнован, с нетерпением жду начала сезона. Я хочу показать и доказать, насколько хорошую команду мы собрали. С нетерпением жду начала сезона, чтобы показать и доказать, какая у нас собирается хорошая команда. Не знаю, топ-команда или пока нет, но определенно точно мы не будем аутсайдерами. Будем одной из тех команд, что постарается забраться как можно выше и попортить нервы всем фаворитам“, — сказал Немсадзе пресс-службе „Транса“.