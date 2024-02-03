Новая программа бизнес-инкубаторов создает условия для начинающего производства и киноиндустрии в Ида-Вирумаа

Инкубационные центры будут открыты после разработки программ бизнес-инкубации. В центрах цифровых и мультимедийных бизнес-инкубаторов будут организованы две программы, первая из которых будет направлена на подготовку технологической стороны киноиндустрии. Для начинающих предприятий, предоставляющих технологическую поддержку и решения, необходимые киноиндустрии, программа бизнес-инкубации создает благоприятные условия для развития услуг и запуска деятельности. Вторая инкубационная программа будет посвящена традиционной стороне киноиндустрии – звуку, освещению, шитью, деревообработке, металлообработке, ремеслам, вспомогательным услугам для съемочных групп и строительству декораций – деятельности, необходимой для физического создания фильма.

Кроме того, инструменты и инкубационные центры будут ориентированы на компании, предоставляющие вспомогательные услуги, необходимые для кинопроизводства. Например, услуги по подготовке локации, обслуживание специалистов по звуку, освещению или съемочной группы. Третий бизнес-инкубатор, который будет создан в Нарве, поможет компаниям тестировать новые технологии и готовиться к полномасштабному производству. „Это создаст возможности для развития инновационных услуг и производства в Ида-Вирумаа“, – добавил Рийсало.

„В Ида-Вирумаа идет активный процесс распределения финансов Фонда справедливого перехода. В рамках этого процесса важно поддержать диверсификацию экономики региона“, - прокомментировал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. По его словам, средства Фонда справедливого перехода будут использованы для создания трех крупных инкубационных центров в Ида-Вирумаа, которые будут оказывать поддержку начинающим предприятиям, желающим разрабатывать цифровые инструменты и мультимедийные решения для кинопроизводства.

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало подписал указ о выделении Ида-Вирумаа пяти миллионов евро на создание программы бизнес -инкубации и оказание консультационных услуг в течение следующих пяти лет.

Инкубационные программы в Йыхви будут предлагаться Ида-Вируским центром предпринимательства (IVEK) и Технополем. Доля IVEK в программе бизнес-инкубации составляет 1,1 млн евро, а Технополя – 2,6 млн евро.

Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA) запускает в Нарве промышленный бизнес-инкубатор стоимостью 1,2 миллиона евро, цель которого – привлечь в Ида-Вирумаа новые промышленные компании. Поддержка позволит компаниям протестировать новые технологии и подготовиться к полномасштабному производству.

„Развитие инновационных услуг создаст совершенно новые возможности для предпринимателей, но также является и частью гораздо более масштабной картины будущего Ида-Вирумаа. С одной стороны, переход от загрязняющей природу экономики к „зеленой“ и экологичной, которая поддерживает чистую и пригодную для жизни окружающую среду. Однако этот переход также важен для диверсификации и маркетинга экономики Ида-Вирумаа, что, безусловно, произойдет с развитием новых технологий в обрабатывающей промышленности и киноиндустрии“, – говорит Тийт Рийсало.

Программа бизнес-инкубации, создаваемая в Нарве, будет включать консультационные, обучающие и менторские услуги, а также разработку бизнес-идеи, команды, бизнес-модели, продукта или услуги. Программа рассчитана на стартапы с потенциалом роста и бизнес-акселераторы для начинающих предприятий, которые помогут им перейти на следующую стадию развития, содействуя в получении финансирования и поиске инвесторов.

Бизнес-инкубаторы открыты для малых и средних предприятий, зарегистрированных в Эстонии, а также для новых потенциальных предприятий. Компания может быть зарегистрирована за пределами Эстонии, но после участия в программе она должна будет обосноваться в Ида-Вирумаа.

Программы бизнес-инкубации для цифровой, медийной и творческой индустрии начнутся с пилотных учебных программ в марте-апреле, а первые компании присоединятся к программе Нарвского промышленного бизнес-инкубатора в конце 2024 года. Программа диверсификации вспомогательных услуг в Ида-Вируском уезде имеет общий бюджет 25 млн евро. Первой из них станет программа бизнес-инкубации стоимостью 5 миллионов евро.

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