Призыв Терраса не признавать результаты выборов президента РФ поддержали менее 30 евродепутатов

Обращение, инициированное депутатом Европарламента Рихо Террасом (Isamaa), подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехиии и Венгрии, передают в субботу радионовости ERR.

Всего было поставлено 29 подписей. Среди эстонских евродепутатов обращение также подписал Яак Мадисон (EKRE). Европейский парламент состоит из 705 депутатов.

По мнению Рихо Терраса, проведение выборов на оккупированных и аннексированных Россией территориях является фарсом.

„Это противоречит принципам демократии. Такая преступная деятельность не может считаться законной“, - заявил Террас.

Как ранее писал Rus.ERR, подписи членов Европарламента под обращением ожидались до 31 января. Позднее петиция будет представлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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