В Париже задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров на Лионском вокзале(5)
Утром 3 февраля мужчина поджег свой рюкзак на эскалаторе Лионского вокзала в Париже, после чего набросился на прохожих, вооружившись ножом и молотком, пишет Meduza-LIVE со ссылкой на газету Le Parisien. Два человека получили легкие ранения, один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, отмечает газета.
Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности вокзала. По предварительной информации, задержанный — 32-летний гражданин Мали, в 2016 году получивший вид на жительство в Италии. Мужчина прибыл во Францию 1 февраля специально, чтобы совершить нападение, пишет Le Parisien.
По данным газеты, при задержании мужчина, говоривший на французском языке, признался, что хотел „убить людей“. Вскоре после этого он заявил следователям, что ему диагностировали психическое расстройство. Мотивы нападавшего пока не установлены. Начато расследование по статье о покушении на убийство.
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