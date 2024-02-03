В Париже задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров на Лионском вокзале

Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности вокзала. По предварительной информации, задержанный — 32-летний гражданин Мали, в 2016 году получивший вид на жительство в Италии. Мужчина прибыл во Францию 1 февраля специально, чтобы совершить нападение, пишет Le Parisien.

По данным газеты, при задержании мужчина, говоривший на французском языке, признался, что хотел „убить людей“. Вскоре после этого он заявил следователям, что ему диагностировали психическое расстройство. Мотивы нападавшего пока не установлены. Начато расследование по статье о покушении на убийство.

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