Тоомас Хендрик Ильвес: „Эстония не должна замыкаться в себе, у нас за дверями война“(106)
Поднимите налоги! Назовите это военным налогом. В Европе идет война, и мы не справляемся.
Эстония именно такая, какой я представлял ее себе, когда был подростком.
В 1992 году, в первый год после восстановления независимости Эстонии, Финляндия была в восемь раз богаче. Вот что сделали с нами 50 лет оккупации.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, отметивший в конце прошлого года на Рождество свое 70-летие, знает, как взволновать и удивить публику. Своими эссе, высказанными мнениями и виражами в личной жизни. А также способностью формировать лицо и образ Эстонии. Большое интервью Eesti Ekspress.
Некоторым находящимся в Таллинне, Саку или Виймси может показаться смешным, что у наиболее долго занимавшего свою должность президента Эстонии такие же проблемы, как и у простых людей, и что он ругает госкомпанию, которая неделями не может объяснить, что происходит с электричеством. Добро пожаловать в мир простых эстонцев!
У меня проблем нет, к счастью, у меня есть генератор, от него питаются несколько розеток, да и в комнате более-менее тепло. Но неподалеку находится старейший в Эстонии экологический хутор Паюмяэ, жемчужина Мульгимаа, где я покупаю молоко. Здесь предприятия, семьи.
Если вы хотите, чтобы в сельской местности жили люди и кипела жизнь, то вам нужно обеспечить, чтобы были удовлетворены такие элементарные человеческие потребности, как наличие электричества и дорог, нельзя вкладывать эти деньги в завод по производству сланцевого масла. Но это лишь один пример.
Если мы хотим, чтобы люди оставались в сельской местности, мы должны обеспечить их необходимой инфраструктурой. И что с того, что это нарушает некоторые правила рыночной экономики. Если необходимо, повысьте зарплату сельским госслужащим. Будь то спасательная команда или полиция, не должно быть так, что на весь Вильяндиский уезд приходится всего два патруля.
Того, что удерживает людей в сельской местности, должно быть больше. В Министерстве финансов этого не понимают и никогда не понимали. Я не говорю о глупых популистских программах, принцип которых заключается в необдуманной раздаче „мягких“ кредитов, которые вывели бюджет из равновесия. Инфраструктура, услуги и более высокие зарплаты — вот что нужно, чтобы выпускники университетов приезжали в Абья-Палуоя. Иначе зачем им сюда приезжать?
Своя страна — дорогое удовольствие, все свободные деньги уходят на национальную оборону.
Но налоги повышать нельзя! За малейшим их повышением следует длящийся по полгода пожар народного возмущения, который с таким удовольствием раздувает пресса.
Здрасьте, мы единственная страна в Европе, где нет автоналога, но сейчас поднялся шум без конца и края. Это еще один пример замкнутости страны. Налогов и уровня налогов, которые были понятны и оправданны в течение последних 20 лет, больше не хватает.