Алексей Евграфов: сегодня зарплата мэра Нарвы абсолютно неконкурентоспособна(36)
Лидер правящей фракции Narva в Нарвском городском собрании Алексей Евграфов считает, что рано или поздно в депутатском корпусе будет поднят вопрос о повышении зарплат членам городской управы. „Все понимают, что зарплата мэра Нарва, третьего по величине города Эстонии, которая составляет 4000 евро в месяц, сегодня абсолютно неконкурентоспособна“, - сказал Евграфов в разговоре с Rus.ERR.
„Многие самоуправления, которые меньше Нарвы, находят возможность платить и мэрам, и вице-мэрам, а также чиновникам зарплаты намного выше, чем сейчас платят в Нарве. Поэтому, безусловно, рано или поздно вопрос о повышении зарплат будет поднят и у нас. Я понимаю, что он не самый популярный, но его поднятие - это неизбежность. Мы не можем его не обсуждать“, - добавил Алексей Евграфов.
Мэр Нарвы Яан Тоотс зарабатывает 4000 евро, вице-мэр Олег Карпиков - 3500 евро.
В конце прошлого года Тоотс говорил ERR, что ему не удалось найти подходящего кандидата на пост вице-мэра города по вопросам образования, поскольку потенциальных претендентов, правда, не нарвитян, не устраивала предлагаемая зарплата.
Зарплата мэра Нарвы не менялась с 2019 года.
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