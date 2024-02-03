С начала сезона грипп унес жизни 35 человек

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 327 случаев заболевания гриппом, сообщает Департамент здоровья.

Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. В данный момент в Эстонии циркулируют три подтипа вируса гриппа А и один подтип вируса гриппа В.

В последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 102 пациента. Всего с начала сезона – 628 человек. По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 35 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. Средний возраст скончавшихся пациентов – 80 лет.

Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 2909 жителей Эстонии.

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