Другие виды
03.02.2024, 17:51

Сборная Эстонии по флорболу пробилась на чемпионат мира

 
Сборная Эстонии по флорболу
Сборная Эстонии по флорболу
ФОТО: IFF Flickr

В субботу, 3 февраля, мужская сборная Эстонии по флорболу разгромила сборную Исландии (14:2) в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира и завоевала путевки на мировое первенство.

Сборная Эстонии преодолела групповой этап отборочного турнира в Лиепае с двумя победами и одним поражением, заняв второе место в группе А. За путевку на чемпионат мира им предстояло сразиться с Исландией, которая финишировала третьей в группе В.

Уже через минуту эстонские флорболисты повели в счете. Во второй половине первого периода Казенурм забил свой второй гол, а на перерыв эстонская сборная ушла выигрывая со счетом 5:0.

Во втором периоде Эстония забила два безответных гола и заключительный период начался со счетом 7:0.

Чуда не произошло, и победой со счетом 14:2 Эстония гарантировала себе выход на чемпионат мира, который состоится в Мальмё с 7 по 15 декабря.

Сборная Эстонии на групповой стадии обыграла Францию (19:2) и Нидерланды (12:3), а также уступила вице-чемпионам мира Финляндии - 1:21.

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