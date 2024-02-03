Автобусы из Риги в Россию и Беларусь по-прежнему ходят: насколько они востребованы?

Сейчас рейсы обеспечивают пять предприятий. Несмотря на настоятельные рекомендации от МИД не ездить в Россию и Беларусь, рейсы в эти страны по-прежнему востребованы. С 1 февраля предприятие Norma-A, обеспечивающее пассажирские перевозки под брендом Ecolines, возобновляет прямые автобусные рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом. На этом маршруте с февраля также работает и международный пассажирский перевозчик Lux Express, сообщили порталу Delfi на предприятии.

Председатель правления Norma-A Андрис Подгорный говорит, что „70% пассажиров — это украинцы, которые ездят в автобусах и в ту, и в другую сторону“. Много ездят люди, у которых уже есть разрешения — и граждане Латвии, и граждане третьих стран, корреспонденты, беженцы, женщины с детьми. „Мы очень много перевозили беженцев, у нас есть договор с Комитетом ООН по делам беженцев, билеты оплачивают, и люди ездят. У нас уже этот контракт два года“, добавляет Подгорный.

Однако он подчеркивает, что сейчас пассажиропоток снижается. В Москву ходило три автобуса в день, сейчас остался один, потому что пассажиров стало меньше. С такими тенденциями есть вероятность того, что маршрут закроют.

МИД, в свою очередь, уже неоднократно предупреждал латвийских предпринимателей о рисках санкций, безопасности и репутации из-за сотрудничества со странами-агрессорами, и призывал жителей Латвии туда не путешествовать, напоминает представитель МИД Диана Эглите. Люди в социальных сетях также высказывали недовольство тем, что рейсы из Латвии в Россию и Беларусь в принципе не отменены после начала войны. Председатель правления Norma-A по этому поводу в недоумении. „Мы же не сотрудничаем, мы возим пассажиров, у которых есть разрешение на это. Пограничники знают, во сколько мы приедем, кто приедет, контроль происходит“, — отмечает Подгорный. Надзор за перевозчиками осуществляет Автотранспортная дирекция, которая следит за документацией и оценивает, не включены ли иностранные партнеры в санкционные списки.