За рубежом
03.02.2024, 15:57

В Вильнюсском аэропорту со взлетно-посадочной полосы съехал самолет, аэропорт временно закрыт

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Аэропорт Вильнюса
Аэропорт Вильнюса
ФОТО: Аэропорт Вильнюса

Вильнюсский аэропорт в субботу после обеда в фейсбуке сообщил, что после 14 ч. в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет Avion Express из Милана, на посадке он соскользнул со взлетно-посадочной полосы.

„По предварительным данным, на борту самолета было 179 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж сообщил службам аэропорта, что никто не пострадал, самолет самостоятельно докатился до своего места на перроне, где пассажиры сошли с самолета. Обстоятельства и причины происшествия расследуют“, – писали представители аэропорта. Сообщается, что для оценки влияния инцидента на оборудование сейчас ведутся проверки, поэтому аэропорт будет закрыт до 17:40 3 февраля.

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