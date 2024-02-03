В Вильнюсском аэропорту со взлетно-посадочной полосы съехал самолет, аэропорт временно закрыт

„По предварительным данным, на борту самолета было 179 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж сообщил службам аэропорта, что никто не пострадал, самолет самостоятельно докатился до своего места на перроне, где пассажиры сошли с самолета. Обстоятельства и причины происшествия расследуют“, – писали представители аэропорта. Сообщается, что для оценки влияния инцидента на оборудование сейчас ведутся проверки, поэтому аэропорт будет закрыт до 17:40 3 февраля.