Эстонский биатлонист победил в спринте на юниорском Кубке IBU
Якоб Кульбин, 18-летняя будущая надежда эстонского биатлона, выиграл спринт на 10 км в рамках третьего этапа юниорского Кубка IBU в польских Якушице.
Кульбин, который в прошлом сезоне выиграл на этапе Кубка мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия), в этом году несколько раз попадал в десятку лучших, но в Польше он одержал победу. Кульбин, завоевавший в прошлом сезоне золотую медаль в спринте на чемпионате мира среди юниоров в Солдер-Холлоу (США), был одним из немногих в Польше в субботу, кому удалось завершить гонку без промахов, и он финишировал почти на минуту быстрее второго места.
Вторым в спринте на 10 км финишировал австриец Фабиан Мюллауэр (3 промаха; +55,6), а третьим стал словак Якуб Боргула (2; +1,19,6).
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