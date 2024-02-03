Эстонский биатлонист победил в спринте на юниорском Кубке IBU

Кульбин, который в прошлом сезоне выиграл на этапе Кубка мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия), в этом году несколько раз попадал в десятку лучших, но в Польше он одержал победу. Кульбин, завоевавший в прошлом сезоне золотую медаль в спринте на чемпионате мира среди юниоров в Солдер-Холлоу (США), был одним из немногих в Польше в субботу, кому удалось завершить гонку без промахов, и он финишировал почти на минуту быстрее второго места.